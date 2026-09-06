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Anđela Đuričić jedna je od novih učesnika Elite 10.

U novu sezonu ulazi kao iskusni rijaliti igrač, a oduvek je važila za jednu od najlepših devojaka poznatog formata.

Foto album iz detinjstva

Đuričićeva je nakon prvog učešća brzo osvojila srca publike, te su se u javnosti pojavile i fotografije iz njenog detinjstva.

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić nekada Foto: Printskrin/Instagram

Anđela danas važi za jednu od najatraktivnijih devojaka, a nekada je potpuno drugačije izgledala. Danas muškarci jedva čekaju nove objave na društvenim mrežama, te se dive njenoj izvajanoj figuri. Ako je sudeći po starm fotografijama, ona nikada nije imala problema sa kilogramima.

Pre nekoliko meseci operisala nos

Tokom godina, Anđela je promenila sve što joj je smetalo na sebi.

Podsetimo, pre nekoliko meseci u Turskoj jeoperisala nos.

- Bila sam na operaciji. Jako sam zadovoljna intervencijom. Ja sam radila operaciju nosa, nisam želela da mi doktor promeni profil, već isključivo da mi ga suzi nos. To sam i dobila. Ovo je rezultat 6 dana nakon operacije, jako sam zadovoljna - rekla je ona tada.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić uživa na Tajlandu Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Nove grudi

Posle brojnih spekulacija bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić priznala je da je ugradila silikone i otkrila detalje operacije koju je platila 5.500 evra.

Pre tri meseca pratioci Anđele Đuričić primetili su gledajući njene snimke na duštvenim mrežama da joj poprsje deluje veće, te su odmah zaključili da je posetila plastičara.

- Poslednjih par godina više puta sam zakazivala, pa otkazivala operaciju grudi. Presekla sam tokom odmora na Tajlandu i donela odluku da konačno uradim grudi. Rekla sam sebi da više neću nijedno leto dočekati u agoniji razmišljanja da li mi haljina dobro stoji ili ne... - rekla je nedavno Anđela.

Estetske korekcije

Anđela nije krila da je nekoliko puta radila i estetske korekcije lica, te je pokazivala kako izgleda bockanje i osvežavanje njene lepote.

U ordinaciji za estetsku hirurgiju korigovala je nedavno četiri stvari, u želji da izgleda baš onako kako je zamislila.

Đuričićeva je uradila tretman za podmlađivanje lica, a onda se bockala botoksom, te osvežila podočnjake i povećala usne.

1/5 Vidi galeriju Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se oglasio putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je drugoplasirana učesnica osme sezone "Elite", Anđela Đuričić, prvi potpisan ugovor za "Elitu 10" Foto: Printscreen, Printscrean, Pritnscreen

Elita 10

"Elita 10" je počela 5. septembra, a Anđela je otkrila da je raskinula sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Ulazak Anđele Đuričić na imanje u Šimanovcima odavno nije tajna, a ono što će mnoge iznenaditi, ali i obradovati, jeste informacija da se na vratima Bele kuće neće pojaviti sama.

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

Ulazak Anđele Đuričić na imanje u Šimanovcima nije bila tajna, a ona je u studio u Šimanovcima ušetala sa svojim psom Snupijem.