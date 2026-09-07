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Filip Car se proslavio tokom učešća u rijalitija Zadruga i vremenom postao jedan od najomiljenijih takmičara ikada. On se posle pauze vratio u rijaliti i od subote je učesnik "Elite 10".

Filip je 14. septembra 1993. godine u Crikvenici u Hrvatskoj.

Hit na mrežama

Car godinama važi za miljenika žena, a nekada je izgledao potpuno drugačije. Jednom prilikom njegova fotografija iz detinjstva je postala hit na društvenim mrežama, a u prvi mah ga mnogi nisu prepoznali.

Danas izgleda neprepoznatljivo, a devojke i sada drhte za njim.

1/7 Vidi galeriju POS*REM SE NA VEZU DALILE I MENE! Filip Car besan, priznao zbog čega mu je bio ZABRANJEN ulazak u Hrvatsku, a nije zbog SILOVANJA Foto: Printscreen/Zadruga, Printskrin, ATA images

Prvo javno pojavljivanje

Po prvi put na malim ekranima publika je imala priliku da vidi Filipa 7. septembra 2020. godine kada je ušao u četvrtu sezonu rijaliti šou programa „Zadruga“ na Pink televiziji. U svom profilu Filip je otvoreno rekao da ima „određenih“ problema sa zakonom u Hrvatskoj, pa je odlučio u međuvremenu da se preseli u Srbiju i uđe u rijaliti.

Tada je rekao i da ima jednu firmu za vodene gradove i da drži jednu plažu u Crikvenici, a ranije je radio kao obezbeđenje u raznim klubovima. Izjavio je i da je kao dete bio po domovima, a kasnije u zatvoru zbog pljačke banke i pucnjave.

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković i Filip Car Foto: Printscreen

Žene ga obožavaju

Filip je tokom učešća u više sezona rijalitija postao prepoznatjiv po raznim ljubavnim aferama, a jedne od onih koje se pamte i danas jesu veza sa Dalilom Dragojević, Majom Marinković i Aleksandrom Nikolić.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić i Filip Car Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram, instagram printscreen/filip_car_capo_ck

Aleksandru je čak i verio, a nakon kraja sezone, dobili su i ćerkicu. Iako njihva ljubav nije opstala, bivši ljubavni par ostao je u dobrim odnosima zbog deteta.

Elita 10

Filip Car je nedavno rekao da nije planirao da ponovo bude deo rijalitija, ali je ipak potpisao ugovor za novu sezonu.

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati - kroz smeh je rekao Car i dodao da i dalje nije spreman na sve što ga u Beloj kući čeka.

1/6 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printskrin/Instagram, ATA images

- Za rijaliti ne možeš biti spreman nikada, to je kao da se spremaš za život. Nikada ne znaš šta će se desiti, ko će ući. Dosta očekujem od ove sezone jer mi je rekao i Željko Mitrović da će biti dosta novina, tako da će biti uzbudljivo, sigurno će biti ludilo - rekao je nakon potpisivanja ugovora.