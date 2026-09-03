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Milanče Radosavljević večeras održava četvrti koncert na Tašmajdanu, a interesovanje publike za njegovu muziku još jednom je nadmašilo sva očekivanja. Koncert je rasprodat za neverovatnih 25 minuta, a da će ovo biti noć za pamćenje bilo je jasno čim je legenda narodne muzike kročila na scenu.

Vrelo je bilo i iza scene. U snimku iz bekstejdža koji je privukao pažnju, možemo videti kraljicu folk muzike Draganu Mirković kako se veseli i uživa u atmosferi, a u jednom trenutku pridružio joj se i pevač Dejan Ćirković Ćira.

00:55 Dragana Mirković zaigrala u bekstejdžu Izvor: Kurir

Njih dvoje su, sudeći po kadrovima, bili odlično raspoloženi, a osmesi i energija iz bekstejdža samo su dodatno pokazali kakva atmosfera vlada na Tašmajdanu.

Milanče nastavlja turneju

Podsetimo, nakon Tašmajdana Milanče Radosavljević kreće na turneju „Od Valjeva do Loznice“, kojom će svoju pesmu doneti publici širom Srbije.

Prvi koncert zakazan je za 12. septembar u Valjevu, dok je za sada poznat i datum koncerta u Novom Sadu – 2. oktobar, u velikoj dvorani SPENS-a.

Estrada pohrlila na Milančetov koncert:

1/7 Vidi galeriju Večeras Tašmajdan ponovo gori, jer Milanče Radosavljević održava čak četvrti koncert Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Karte za koncerte u Valjevu i Novom Sadu dostupne su putem sajta Tickets.rs.

Milančetova priča tako nastavlja da se piše – pesmom, emocijom i publikom koja mu iz večeri u veče pokazuje da njegove pesme pripadaju svima.