HAOS ISPRED PINKA! Milena Kačavenda i Vanja Živić se unose jedna drugoj u lice: Hoćeš da se biješ, nemoj da me izazivaš da ne letiš tamo (VIDEO)
- Ispred Pinka je zamalo došlo do fizičkog obračuna između Milene Kačavende i Vanje Živić pre emisije 'Narod pita'.
- Njih dve su se unosile jedna drugoj u lice, a napetost je dodatno podgrejala Milenina provokacija sa veštačkom zadnjicom.
- Milena je potom rekla da je teško da će ući u 'Elitu 10' i da joj je vreme za odmor.
Ispred zgrade televizije Pink zamalo je došlo zamalo fizičkog obračuna između Milene Kačavende i Vanje Živić neposredno pre početka emisije "Narod pita". Bivše rijaliti učesnice unele su se jedna drugoj u lice na svega nekoliko centimetara, dok je napetost bila na samom vrhuncu.
Naime, Milena Kačavenda stigla je sa veštačkom zadnjicom na Pink, tako ismevajući upravo Vanju.
Čitavu dramatičnu scenu sa osmehom je iz pozadine posmatrala Žana Omnija, prateći svaki detalj usijanog rivalstva. Vanja je potom prokomentarisala Milenin stajling.
- Pršti kako izgleda. Slatke ste mi skroz. Ove žene su pijane. Upravo dolazim od Janjuša, pomirili smo se, proveli smo prelep dan. Dolazim iz našeg stana. Ne želim da pričam previše - rekla je Vanja, a Milena je u jednom trenutku počela da joj se unosi u lice.
- Hoće da se biješ, što se tako napadna? Šta ti je, opusti se, nemoj da me izazivaš da ne letiš tamo. Prsla si, nije ti dobro, treba ti muškarac - govorila je Vanja Mileni.
- Šta reći, a ne zaplakati. nikada ne ulazim u konflikte sa osobama koje nisu psihičku uravnotežene, njoj treba pomoć, svaki put je sve luđa i luđa. Da li je ona toliko ljubomora i da li je nju muškarac toliko izbacio iz koloseka. One su meni plitak potok, stvarno sam večeras došla u miru. Došla sam u haljini, iako nikad ne nosim haljine. Znala sam da neće proteći mirno, ali vidimo da nisu svoje i da je to odnelo maha - pričala je nakon haosa Vanja.
Milena o "Eliti 10"
- Elita 10? Teško. Moram malo da se pozabavim sobom, imala sam volju dobru, ali pregovori nisu otišli u smeru u kom sam mislila da trebaju - rekla nam je Milena Kačavenda.
- Zdravstveno je sve u redu, baba neće da mandrkne! Da li su finansije u pitanju? Nije samo to. Vreme ja da se ja lagano povučem. Podržavam Filipa Cara. Ana Ćurčić? Ona je bez mene k**ac u Eliti! Ja sam rijaliti gigant. Milena neće lako ući. Ja sam najbolja spolja. Sinovi me jesu podržavali dok sam bila u Eliti. Šta će, moraju! Baš sam umorna, jesam, majke mi. Momenat je da bar malo odmorim - rekla je potom Milena.