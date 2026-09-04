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Ispred zgrade televizije Pink zamalo je došlo zamalo fizičkog obračuna između Milene Kačavende i Vanje Živić neposredno pre početka emisije "Narod pita". Bivše rijaliti učesnice unele su se jedna drugoj u lice na svega nekoliko centimetara, dok je napetost bila na samom vrhuncu.

Naime, Milena Kačavenda stigla je sa veštačkom zadnjicom na Pink, tako ismevajući upravo Vanju.

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavena i Vanja Foto: Printscreen

Čitavu dramatičnu scenu sa osmehom je iz pozadine posmatrala Žana Omnija, prateći svaki detalj usijanog rivalstva. Vanja je potom prokomentarisala Milenin stajling.

- Pršti kako izgleda. Slatke ste mi skroz. Ove žene su pijane. Upravo dolazim od Janjuša, pomirili smo se, proveli smo prelep dan. Dolazim iz našeg stana. Ne želim da pričam previše - rekla je Vanja, a Milena je u jednom trenutku počela da joj se unosi u lice.

- Hoće da se biješ, što se tako napadna? Šta ti je, opusti se, nemoj da me izazivaš da ne letiš tamo. Prsla si, nije ti dobro, treba ti muškarac - govorila je Vanja Mileni.

- Šta reći, a ne zaplakati. nikada ne ulazim u konflikte sa osobama koje nisu psihičku uravnotežene, njoj treba pomoć, svaki put je sve luđa i luđa. Da li je ona toliko ljubomora i da li je nju muškarac toliko izbacio iz koloseka. One su meni plitak potok, stvarno sam večeras došla u miru. Došla sam u haljini, iako nikad ne nosim haljine. Znala sam da neće proteći mirno, ali vidimo da nisu svoje i da je to odnelo maha - pričala je nakon haosa Vanja.

Milena o "Eliti 10"

- Elita 10? Teško. Moram malo da se pozabavim sobom, imala sam volju dobru, ali pregovori nisu otišli u smeru u kom sam mislila da trebaju - rekla nam je Milena Kačavenda.