JANJUŠ ULETEO U STUDIO, PREKINUO EMISIJU! Nastao neviđeni karambol sa Milenom i Žanom! Pljušte teške prozivke, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
- Janjuš je upao u emisiju 'Narod pita' da podrži Vanju, ali je ubrzo nastao žestok sukob sa Milenom Kačavendom i Žanom Omnijom.
- Tokom rasprave pale su teške uvrede, a Milena je više puta krenula na Janjuša i Vanju.
- Obezbeđenje je moralo da reaguje kada je Milena polomila čašu usred haosa u studiju.
U toku je emisija "Narod pita", a voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Vanju Živić, Lepog Miću, Žanu Omniju, kao i njenu ćerku Irinu. Usledilo je novo telefonsko ukljmučenje, javila se Miljana iz Beograda.
- Ja bih htela da pozdravim ovu devojčicu Irinu i Vanju isto. Ja bih htela da nešto kažem Mileni, ne znam šta se sa njom dešava jer je ovo katastrofa i pre nije bila ovakva - rekla je gledateljka.
- Uvek sam bila ovakva, ne dam na svoju decu i ne dam na tuđu decu. Ova metla priča o tuđoj deci i to ne tolerišem - odgovorila je Milena.
- Okej. Žana, pozdravljam Vas i uvek ste bili jako kulturni. Ja mogu da kažem da je ćerka jako fina vaspitana - dodala je gledateljka.
- Ja verujem u svoje dete i tako će biti dok sam živa. Ona ima moju podršku za sve što zamisli. Ja sam se trudila da ona bude vaspitana - govorila je Žana.
- Nju je tata vaspitao i zato je ovakva - dodala je Vanja.
- Patrijahalno je vaspitana i mora da voli oca i majku. Moj prijatelj da je u javnolst izgovarao ovakve reči bila bih ljuta da nije zaštitila svog oca. Ja bih volela da ne koristi moju najslabiju kariku, a to je moja ćerka - nastavila je Žana.
Marko Janjušević Janjuš pojavio se u emisiji i odlučio da bude gost kako bi pružio podršku Vanji.
- Ja sam došao samo da čestitam Vanji. Vanja, da li ćemo biti zajedno ti i ja nekad videćemo, ali sam došao da joj čestitam na ponašanju i na kulturi. Ja tebi čestitam na ovom ponašanju, a ove dve budale i ova dva skota. Samo želim Vanji da kažem svaka čast na ponašanju - pričao je Janjuš.
- G*vno jedno raspalo, ja sa tobom nisam imala raspravu. Pijandura ti je bivša žena, što mene spominješ? - dodala je Žana.
- Šta je ovo? Ko je tebe spomenuo? Svaka čast na ovom ponašanju, ja sad moram da žurim - dodao je Janjuš.
Obezbeđenje je moralo da reaguje jer je Milena više puta krenula na Janjuša i Vanju, ali u jednom trenutku i polomila čašu.