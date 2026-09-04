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U toku je emisija "Narod pita", a voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Vanju Živić, Lepog Miću, Žanu Omniju, kao i njenu ćerku Irinu. Usledilo je novo telefonsko ukljmučenje, javila se Miljana iz Beograda.

- Ja bih htela da pozdravim ovu devojčicu Irinu i Vanju isto. Ja bih htela da nešto kažem Mileni, ne znam šta se sa njom dešava jer je ovo katastrofa i pre nije bila ovakva - rekla je gledateljka.

- Uvek sam bila ovakva, ne dam na svoju decu i ne dam na tuđu decu. Ova metla priča o tuđoj deci i to ne tolerišem - odgovorila je Milena.

- Okej. Žana, pozdravljam Vas i uvek ste bili jako kulturni. Ja mogu da kažem da je ćerka jako fina vaspitana - dodala je gledateljka.

- Ja verujem u svoje dete i tako će biti dok sam živa. Ona ima moju podršku za sve što zamisli. Ja sam se trudila da ona bude vaspitana - govorila je Žana.

- Nju je tata vaspitao i zato je ovakva - dodala je Vanja.

- Patrijahalno je vaspitana i mora da voli oca i majku. Moj prijatelj da je u javnolst izgovarao ovakve reči bila bih ljuta da nije zaštitila svog oca. Ja bih volela da ne koristi moju najslabiju kariku, a to je moja ćerka - nastavila je Žana.

Marko Janjušević Janjuš pojavio se u emisiji i odlučio da bude gost kako bi pružio podršku Vanji.

- Ja sam došao samo da čestitam Vanji. Vanja, da li ćemo biti zajedno ti i ja nekad videćemo, ali sam došao da joj čestitam na ponašanju i na kulturi. Ja tebi čestitam na ovom ponašanju, a ove dve budale i ova dva skota. Samo želim Vanji da kažem svaka čast na ponašanju - pričao je Janjuš.

1/6 Vidi galeriju Janjuš i Kačavenda Foto: Printscreen

- G*vno jedno raspalo, ja sa tobom nisam imala raspravu. Pijandura ti je bivša žena, što mene spominješ? - dodala je Žana.

- Šta je ovo? Ko je tebe spomenuo? Svaka čast na ovom ponašanju, ja sad moram da žurim - dodao je Janjuš.