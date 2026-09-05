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Milan Popov, sin folk pevačice Stoje Novaković, stigao je u karantin pred ulazak u "Elitu 10", a ispratila ga je bivša supruga sa kojom ima dete.

Sin pevačice prvi put se pojavio u javnosti i zazvao buru, a Novakovićeva je jednom prilikom govorila o hororu koju je preživljavala dok joj je naslednik bio jako mali.

Potresni detalji

Stoja Novaković u potresnoj ispovesti govorila je o traumi koju je doživela nakon smrti prvog muža kada je ostala sa detetom na ulici. Ona je svojevremeno govorila o svojoj borbi i patnji.

Stoja je u brak ušla sa 16 godina, a idiličan život prekinula je tragedija.

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka kog sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina sam rodila sa 17, i ubrzo počela da nastupam sa jednim bendom, uz suprugovu saglasnost. Idila je trajala do moje 19. godine, kada se dogodila ta nesreća, a onda je sve krenulo naopako - ispričala je pevačica tada, pa nastavila:

Foto: Printscreen/Instagram

"Kroz selo sam vrištala i plakala"

- Ceo taj dan, do kasno u noć, išla sam kroz selo i na sav glas vrištala i plakala! Mislila sam da neću preživeti. Narednih nekoliko meseci sin i ja smo bili kod moje drugarice, s njom sam delila poslednju šolju kafe i poslednje parče hleba. Naravno, morala sam da nastavim da pevam po kafanama da bi moje dete imalo šta da jede.

Ostala na ulici

Ona je rekla da je na dan sahrane supruga ostala bez krova nad glavom.

- Porodica mog supruga me nikada nije volela, od samog početka sam im smetala. Istog dana kada je moj muž sahranjen, njegova porodica je mene i moje dete od tri godine izbacila na ulicu! Nisam stigla ni stvari da ponesem, izašla sam bez ičega - ispričala je Stoja jednom prilikom za "Alo".

1/17 Vidi galeriju Stoja Novaković nekad i sad Foto: Kurir, ATA images, ATAIMAGES

Milan ulazi u Elitu

Popov je pred sam ulazak u rijaliti otkrio šta mu je majka rekla i koje savete mu je udelila.

- Bio sam juče sa majkom, bila je kod mene, pozdravili smo se kao telefonom, ali nije mogla da izdrži, došla je da me vidi. Neće me videti dugo, ispričali smo se lepo, oduševljena je intervjuom koji sam dao - rekao je on i dodao:

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

- Rekla mi je da budem svoj, da ne razmišljam o tome da se svidim nekome, nego da budem svoj. Zna moje kapacitete, rekla mi je da pokušam da se ne nerviram, ali nema šanse. Nepravda me nervira, umem da se umešam i kad nema veze sa mnom, uvek da budem mirođija, nepravda, nekultura, nevaspitanje, na to sam slab. Ovako volim da se šalim, komunikativan sam. Najviše će mi nedostajati muzika.