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Pravi haos nastao je ispred karantina pred ulazak u "Elitu 10" kada se pojavila nova učesnica Jovana Kosovac, koja je stigla sa jasnom namerom da raskrinka estradu.

Ona je otvoreno otkrila da su joj stizale pretnje da će biti gepekovana ukoliko progovori o svemu što zna, kao i da su joj u prošlosti pisali političari i kriminalci. Podršku joj je pružila i Maja Marinković, ali je drama ubrzo dostigla vrhunac.

1/7 Vidi galeriju Jovana Kosovac Foto: Kurir

- Zapretili su mi. Ako budem mnogo pričala, da znam šta će me dočekati kad izađem, da neću ostati živa, da će me gepekovati ako budem govorila nešto o njima. Pričaću svašta nešto, bili su tu fudbaleri, navijači, kriminalci, beogradski krimi bosevi.

Jovana je u jednom trenutku doživela potpuni slom — počela je cela da se trese pred prisutnima i glasno zahteva da joj se pozove Hitna pomoć.

05:27 Učesnica Jovana ulazi u Elitu Izvor: Kurir

Imao problem sa zakonom

U karantin pred ulazak u "Elitu 10" stigao je i novi učesnik Vasilije, koji sa sobom nosi burnu prošlost i jasnu taktiku za boravak u rijalitiju.

Vasilije je otvoreno priznao da je imao problema sa zakonom, kao i da je ranije voleo da se tuče. Ipak, adute ne otkriva odmah — istakao je da čuva tajne koje će plasirati tek ukoliko primeti da mu opada popularnost u beloj kući.

1/6 Vidi galeriju Vasilije Foto: Kurir