"PRETILI SU MI SA ESTRADE DA ĆE ME GEPEKOVATI" Maloletnica Jovana došla u karantin Elite 10, napravila dramu pred ulazak - zvala i Hitnu (VIDEO)
- Jovana Kosovac je pred ulazak u 'Elitu 10' izazvala haos u karantinu, tvrdeći da je dobijala pretnje da će biti gepekovana ako progovori o estradi.
- U karantin je stigao i Vasilije, koji je priznao probleme sa zakonom i najavio da će neke tajne otkriti tek ako mu opadne popularnost.
Pravi haos nastao je ispred karantina pred ulazak u "Elitu 10" kada se pojavila nova učesnica Jovana Kosovac, koja je stigla sa jasnom namerom da raskrinka estradu.
Ona je otvoreno otkrila da su joj stizale pretnje da će biti gepekovana ukoliko progovori o svemu što zna, kao i da su joj u prošlosti pisali političari i kriminalci. Podršku joj je pružila i Maja Marinković, ali je drama ubrzo dostigla vrhunac.
- Zapretili su mi. Ako budem mnogo pričala, da znam šta će me dočekati kad izađem, da neću ostati živa, da će me gepekovati ako budem govorila nešto o njima. Pričaću svašta nešto, bili su tu fudbaleri, navijači, kriminalci, beogradski krimi bosevi.
Jovana je u jednom trenutku doživela potpuni slom — počela je cela da se trese pred prisutnima i glasno zahteva da joj se pozove Hitna pomoć.
Imao problem sa zakonom
U karantin pred ulazak u "Elitu 10" stigao je i novi učesnik Vasilije, koji sa sobom nosi burnu prošlost i jasnu taktiku za boravak u rijalitiju.
Vasilije je otvoreno priznao da je imao problema sa zakonom, kao i da je ranije voleo da se tuče. Ipak, adute ne otkriva odmah — istakao je da čuva tajne koje će plasirati tek ukoliko primeti da mu opada popularnost u beloj kući.
Iako je naglasio da voli sve žene, Vasilije je imao i konkretan poruku za rijaliti par — poručio je da će Divnu DNK ipak ostaviti malom Velji.