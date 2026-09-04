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Ispred karantina dogodio se i prvi skandalozni obrt – pao je prvi poljubac između Malog Velje i Jovane, ali je romantika kratko trajala jer je odmah usledila žestoka svađa.

Jovana je ubrzo po počela da kritikuje Velju zbog njegovog nadmenog ponašanja, što je njega momentalno izbacilo iz takta. On joj nije ostao dužan, pa joj je pred svima brutalno odbrusio i uporedio je sa bivšom rijaliti učesnicom, nazvavši je Macom Diskrecijom.

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pao je prvi poljubac između Malog Velje i Jovane Izvor: Kurir

 Podsetimo, Jovana je otvoreno otkrila da su joj stizale pretnje da će biti gepekovana ukoliko progovori o svemu što zna, kao i da su joj u prošlosti pisali političari i kriminalci. Podršku joj je pružila i Maja Marinković, ali je drama ubrzo dostigla vrhunac.

- Zapretili su mi. Ako budem mnogo pričala, da znam šta će me dočekati kad izađem, da neću ostati živa, da će me gepekovati ako budem govorila nešto o njima. Pričaću svašta nešto, bili su tu fudbaleri, navijači, kriminalci, beogradski krimi bosevi.

Jovana je u jednom trenutku doživela potpuni slom — počela je cela da se trese pred prisutnima i glasno zahteva da joj se pozove Hitna pomoć.

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