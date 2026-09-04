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Pred sam ulazak u karantin za "Elitu 10" pojavila se i gotičarka Milica Vidaković, koja je odmah skrenula sve poglede na sebe u izdanju sa najvećim dekolteom do sada.


Milica je priznala da je ispred karantina stigla mamurna sa žurke na kojoj je bila noć pre. Pored atraktivnog izgleda, otkrila je da je sa sobom ponela i punu torbu perika, pa jasno poručila da je u potpunosti spremna da napravi haos u novoj sezoni.

Milica Vidaković Foto: Kurir

-  Neću nikoga preterano ni da pljujem ni da gazim. Izvinite molim vas, malo sam mamurna od oproštajne žurke. I ne znam šta sam spakovala. Ponela sam knjige, rekli su mi da je ok da ponesem knjige. Ponele sam perike - rekla je Milica. 

Podsetimo, devetnaestogodišnja Beograđanka, već je uspela da izazove pravu pometnju na lekarskom pregledu za potencijalne učesnike „Elite 10“. Njena iskrena izjava „volim momke, a volim i devojke“ postavila je Milica Vidaković u centar pažnje.

 „Nadam se da će i ostali prepoznati da sam mlada i perspektivna, da sam došla malo da promenim igru, da začinim sve, onim ljutim azijskim začinima", izjavila je za medije pred lekarski pregled. 

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