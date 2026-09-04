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Pred sam ulazak u „Elitu 10“ ispred karantina nastao je pravi opšti haos, a ljubavne varnice i akcija pršte na sve strane.

Mali Velja očigledno je rešio da već pre ulaska u rijaliti napravi potpunu pometnju. Nakon što je prethodno pao poljubac između njega i Jovane, posle kojeg je usledila i žestoka svađa, sada je napravio novi neočekivani potez — poljubio je Amazonku, a zatim je pred svima ispipao po zadnjici.

1/11 Vidi galeriju Mali Velja Foto: Kurir

Njegovo ponašanje odmah je privuklo pažnju okupljenih, posebno zbog činjenice da se samo nekoliko trenutaka ranije činilo da između njega i Jovane postoje ozbiljne ljubavne varnice. Njih dvoje su se najpre prepustili strastima i razmenili poljubac, ali je romantika kratko trajala, jer su ubrzo počele da sevaju varnice potpuno druge vrste.