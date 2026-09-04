MALI VELJA UMISLIO DA JE DON ŽUAN! Poljubio Jovanu, pa nasrmuo na Amazonku - ispipao je po zadnjici pred svima! Leon se umešao u celu priču (VIDEO)
- Mali Velja je pred ulazak u 'Elitu 10' poljubio Jovanu, a potom izazvao i svađu.
- Zatim je poljubio Amazonku i pred svima je ispipao po zadnjici, što je napravilo novi haos.
- Leon se umešao u priču, pa se već nazire ljubavni trougao sa Jovanom.
Pred sam ulazak u „Elitu 10“ ispred karantina nastao je pravi opšti haos, a ljubavne varnice i akcija pršte na sve strane.
Mali Velja očigledno je rešio da već pre ulaska u rijaliti napravi potpunu pometnju. Nakon što je prethodno pao poljubac između njega i Jovane, posle kojeg je usledila i žestoka svađa, sada je napravio novi neočekivani potez — poljubio je Amazonku, a zatim je pred svima ispipao po zadnjici.
Njegovo ponašanje odmah je privuklo pažnju okupljenih, posebno zbog činjenice da se samo nekoliko trenutaka ranije činilo da između njega i Jovane postoje ozbiljne ljubavne varnice. Njih dvoje su se najpre prepustili strastima i razmenili poljubac, ali je romantika kratko trajala, jer su ubrzo počele da sevaju varnice potpuno druge vrste.
Situaciju dodatno komplikuje Leon, koji je, kako se može zaključiti po njihovom ponašanju, na korak od toga da se zvanično smuva sa Jovanom. Tako se već pred sam početak nove sezone nazire pravi ljubavni trougao, a Mali Velja svojim potezima očigledno ne namerava nikome da olakša situaciju.