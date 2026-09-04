BARBI ULAZI U „ELITU 10“ SA TEŠKOM LJUBAVNOM PRIČOM! Bivši je emotivno uništio, a pred kamerama je povukla jasnu granicu (VIDEO)
- Bojana Todorović Barbi ulazi u 'Elitu 10' sa teškom emotivnom pričom i najavljuje da će pred kamerama govoriti o bivšem momku koji ju je povredio.
- Kaže da želi nova prijateljstva i možda novu ljubav, ali jasno poručuje da na intimne odnose pred kamerama nije spremna.
U karantin pred ulazak u "Elitu 10" stigla je i zdravstvena radnica Bojana Todorović Barbi (38), koja ulazi sa teškom emotivnom pricom i jasnim stavom.
Bojana je otkrila da u rijaliti dolazi kako bi pred kamerama ispričala sve detalje o bivšem momku koji ju je potpunosti emotivno uništio. Iako je otvorena za novu ljubav i priželjkuje da joj se desi emotivni obrt, Bojana je povukla strogu granicu – jasno je naglasila da na intimne odnose pred kamerama nikako nije spremna.
- Motiv mi je da steknem što više prijatelja, ako je to ikako moguće. Već sam se sprijateljila. Sve je moguće u rijalitiju, ali intimni odnosi nikako - rekla je za Kurir Barbi.
- Imam životnu priču, a to ću da ispričam ujutro. Zeznuo me je baš posle duge veze. Emotivno me je zeznuo - rekla je Bojana.