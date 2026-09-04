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U karantin pred ulazak u "Elitu 10" stigla je i zdravstvena radnica Bojana Todorović Barbi (38), koja ulazi sa teškom emotivnom pricom i jasnim stavom.



Bojana je otkrila da u rijaliti dolazi kako bi pred kamerama ispričala sve detalje o bivšem momku koji ju je potpunosti emotivno uništio. Iako je otvorena za novu ljubav i priželjkuje da joj se desi emotivni obrt, Bojana je povukla strogu granicu – jasno je naglasila da na intimne odnose pred kamerama nikako nije spremna.

1/4 Vidi galeriju Barbi Foto: Kurir

- Motiv mi je da steknem što više prijatelja, ako je to ikako moguće. Već sam se sprijateljila. Sve je moguće u rijalitiju, ali intimni odnosi nikako - rekla je za Kurir Barbi.

01:13 Bojana Todorović Barbi Izvor: Kurir