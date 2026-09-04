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Leo Caner, bratanac pevača Leona, učesnik je "Elite 10". On je stigao u karantin, odakle će sutra krenuti u Šimanovce kada će se useliti u rijaliti.

Pred prekid kontakta sa spoljnim svetom, on je poručio da nema tremu i da je spreman na sve.

- Nimalo nemam tremu. Svrha mog ulaska je da poradim na mojoj karijeri, da se eksponiram na televiziji, da vide moje kvalitete, da malo pokrenem sve što sam do sada radio, modeling i porsonalne treninge, da sledeći nivo to bude profi.

Kod nas u Srbiji modeling nije baš uspešan, da li si možda imao neku nepristojnu ponudu?

- Radio sam sa jednom agencijom, ali je bila lošija, zato sam i prestao. Sad mi je cilj da nastavim sa nekom boljom agencijom kad izađem iz rijalitija. Videćemo, sve zavisi kakve ponude budem dobijao.

02:24 Novi učesnik Elite 10 Leon Izvor: Kurir

Kako se u našoj zemlji zarađuje od toga?

- Može dobro da se zaradi, ali i da se ne zaradi. Zavisi koliko si zanimljiv, sa kojim brendom radiš, za koju agenciju.

A honorar u Eliti?

- O tome neću da pričam.

Što se tiče devojaka, da li ti se neka dopala, jesi li već bacio oko na neku?

- Svaka devojka, žena je lepa na svoj način. Videćemo sad od karantina kako će se pokazati, da li će me neka privući, da li će moći da isprati moju energiju, moj vajb.

Foto: Kurir

Zbog čega si raskidao ranije veze?

- Zato što nisu mogle da isprate tu energiju. Ja sam pun energije, adrenalina. Kada ja zamislim da sad skačemo sa padobranom, očekujem da i devojka skače za mnom. Ako ne može to da isprati, ne osećam sreću s njom. Može da bude i najlepša na svetu, ali nije to to.

Hoće li u "Eliti" kad si ti u pitanju doći do intimnih momenata?

- Da, spreman sam, devojke neka se spreme.