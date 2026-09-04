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Nekadašnja učesnica "Elite" Vanja Prodanović iznenadila je sve prisutne kada se ispred karantina pojavila u potpuno prirodnom izdanju, bez trunke šminke na licu.

Dok su je gledaoci tokom njenog boravka u rijalitiju navikli da vide uvek kompletno sređenu, našminkanu i stilizovanu od glave do pete, Vanja je ovoga puta odlučila da skine sve sa lica i javnosti bez ustručavanja pokaže kako zaista izgleda u svakodnevnom životu.

Stigla je u potpuno sportkoj odeći, šortsu i crnoj majici.

- Jao, kao dečak se osećam. Uopšte nisam sredila se. Malo sam se i prehladila - bila je raspoložena i nije se bunila da je snimaju iako nije bila našminkana.

00:24 Nekadašnja učesnica "Elite" Vanja Prodanović iznenadila je sve prisutne kada se ispred karantina pojavila u potpuno prirodnom izdanju Izvor: Kurir





Podsetimo, Vanja nikada nije krila da vodi računa o svom fizičkom izgledu, a brojne estetske korekcije postale su deo njene transformacije.

Od operacija do različitih estetskih zahvata, bivša rijaliti učesnica postepeno je menjala pojedine detalje na svom licu i telu, zbog čega danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na period pre nekoliko godina.

Frizura, šminka, stil oblačenja, ali i estetske korekcije učinile su da njena transformacija bude još primetnija.

1/4 Vidi galeriju Vanja Prodanović Foto: Kurir

Upravo zbog toga, kada se pojavila u „Eliti 9“, pažnju gledalaca privukao je njen upečatljiv izgled. Međutim, oni koji je prate duže vreme znaju da njen današnji izgled nije nastao preko noći, već je rezultat višegodišnjeg ulaganja u fizički izgled