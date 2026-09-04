VANJA POKAZALA PRAVO LICE BEZ TRUNKE ŠMINKE: Godinama pucala lovu na estetske korekcije, a sad otkrila kako stvarno izgleda (VIDEO)
- Vanja Prodanović se ispred karantina pojavila bez šminke, u sportskoj odeći, i pokazala prirodno izdanje.
- Bivša učesnica 'Elite' godinama menja izgled kroz estetske zahvate, pa danas izgleda potpuno drugačije.
Nekadašnja učesnica "Elite" Vanja Prodanović iznenadila je sve prisutne kada se ispred karantina pojavila u potpuno prirodnom izdanju, bez trunke šminke na licu.
Dok su je gledaoci tokom njenog boravka u rijalitiju navikli da vide uvek kompletno sređenu, našminkanu i stilizovanu od glave do pete, Vanja je ovoga puta odlučila da skine sve sa lica i javnosti bez ustručavanja pokaže kako zaista izgleda u svakodnevnom životu.
Stigla je u potpuno sportkoj odeći, šortsu i crnoj majici.
- Jao, kao dečak se osećam. Uopšte nisam sredila se. Malo sam se i prehladila - bila je raspoložena i nije se bunila da je snimaju iako nije bila našminkana.
Podsetimo, Vanja nikada nije krila da vodi računa o svom fizičkom izgledu, a brojne estetske korekcije postale su deo njene transformacije.
Od operacija do različitih estetskih zahvata, bivša rijaliti učesnica postepeno je menjala pojedine detalje na svom licu i telu, zbog čega danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na period pre nekoliko godina.
Frizura, šminka, stil oblačenja, ali i estetske korekcije učinile su da njena transformacija bude još primetnija.
Upravo zbog toga, kada se pojavila u „Eliti 9“, pažnju gledalaca privukao je njen upečatljiv izgled. Međutim, oni koji je prate duže vreme znaju da njen današnji izgled nije nastao preko noći, već je rezultat višegodišnjeg ulaganja u fizički izgled
Vanja je tako još jednom pokazala da se iza njenog današnjeg izgleda kriju godine promena, estetskih zahvata i rada na sebi, zbog čega njena transformacija i danas privlači veliku pažnju javnosti.