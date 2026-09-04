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U karantin pred ulazak u "Elitu 10" u svom prepoznatljivom stilu stigao je i Živan Janićijević Burek, koji je odmah po dolasku napravi pravi šou pred prisutnim medijima.

Burek je otkrio da je za narednih 10 meseci boravka u rijalitiju spremio dva džaka stvari, a po dolasku je novinarima podelio čarape.

1/10 Vidi galeriju Živan Janićijević Burek Foto: Kurir

Ubrzo je prešao i na akciju — obukao je Vanju Prodanović i dao joj naočare.

Govoreći o planovima i očekivanjima od nove sezone, Burek je poručio da je spreman da u potpunosti uživa, ali i naglasio da jedva čeka ulazak Zmaja od Šipova kako bi zajedno delili žene u beloj kući.

- Njega ja retko kad viđam, ali se znamo. Imamo različite ukuse žena, ali videćemo.

04:04 Burek stigao u karantin pa podelio svoje carape novomarima, vec bacio oko na Vanju Izvor: Kurir

Sam Burek svestan je promene kroz koju je prošao, pa je pred kamerama otvoreno govorio o višku kilograma.

Uoči ulaska u "Elitu 10" poručio je da je spreman da prihvati sve izazove koji ga očekuju, ali i da ima još jedan cilj, a to je da tokom boravka u rijalitiju smrša i vrati se u formu.

Inače, Burek je bio poznat po tome što je nervirao mnoge ukućane, ali i po brojnim neuzvraćenim ljubavima o kojima je pričao pred kamerama.

U rijalitiju se nesrećno zaljubio, i to u Jelenu Žeželj, koja je nakon učešća u "Velikom bratu" nastavila karijeru kao voditeljka.