BIO JE NESREĆNO ZALJUBLJEN U RIJALITIJU: Nacija je obožavala da ga gleda, a danas je u karantin stigao neprepoznatljiv! Evo kako izgleda Burek (VIDEO)
- Živan Janićijević Burek stigao je u karantin pred ulazak u 'Elitu 10' i odmah napravio šou pred medijima.
- Otkrio je da je za 10 meseci spremio dva džaka stvari, delio je čarape i obukao Vanju Prodanović, uz naočare.
U karantin pred ulazak u "Elitu 10" u svom prepoznatljivom stilu stigao je i Živan Janićijević Burek, koji je odmah po dolasku napravi pravi šou pred prisutnim medijima.
Burek je otkrio da je za narednih 10 meseci boravka u rijalitiju spremio dva džaka stvari, a po dolasku je novinarima podelio čarape.
Ubrzo je prešao i na akciju — obukao je Vanju Prodanović i dao joj naočare.
Govoreći o planovima i očekivanjima od nove sezone, Burek je poručio da je spreman da u potpunosti uživa, ali i naglasio da jedva čeka ulazak Zmaja od Šipova kako bi zajedno delili žene u beloj kući.
- Njega ja retko kad viđam, ali se znamo. Imamo različite ukuse žena, ali videćemo.
Sam Burek svestan je promene kroz koju je prošao, pa je pred kamerama otvoreno govorio o višku kilograma.
Uoči ulaska u "Elitu 10" poručio je da je spreman da prihvati sve izazove koji ga očekuju, ali i da ima još jedan cilj, a to je da tokom boravka u rijalitiju smrša i vrati se u formu.
Inače, Burek je bio poznat po tome što je nervirao mnoge ukućane, ali i po brojnim neuzvraćenim ljubavima o kojima je pričao pred kamerama.
U rijalitiju se nesrećno zaljubio, i to u Jelenu Žeželj, koja je nakon učešća u "Velikom bratu" nastavila karijeru kao voditeljka.
Jelena danas živi u Americi, udata je i ima dvoje dece, dok se o Burekovom životu ne zna mnogo.