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Mateja Matijević slovi za jednog od najvećih zavodnika, a nedavno je najavio ulazak u desetu sezonu Elite.

Još tokom ranijih učešća u rijaliti otvoreno je govorio o svojoj borbi sa bolešću.

Problemi sa zdravljem

Mateja Matijević je na terapiji koju će morati da prima tokom celog života, a njemu je otkriven tumor na mozgu.

- Ja sam u sedmoj godini dobio prve naznake nečega čudnog. Prvo smo mislili da sam prehlađen jer sam non-stop išao u toalet, međutim, onda sam na svakih 10-15 minuta počeo da pijem vodu, mokrio sam noću u krevet, ali tada sam već imao sedam godina, nisam bio mali da bi se to dešavalo. Otišao sam na Institut za majku i dete gde mi je ustanovlje problem koji je uzrokovao benigni tumor na mozgu na hipofizi koji blokira njen rad - objasnio je pre nekoliko godina Matija, pa dodao:

Foto: Printscreen Instagram

Terapija do kraja života

- Ja sada kod sebe imam tu svoju terapiju koju sam koristio i u Zadruzi. Ja do kraja života na svakih osam sati moram da pijem po jednu hormonsku tabletu koja mi vraća organizam u normalno funkcionisanje. To su možda i neke stvari zbog kojih ja i nisam smeo da uđem u rijaliti jer ne smem da se nerviram, ne smem da imam stres jer je meni neki stres prouzrokovao taj problem - rekao je Matijević jednom prilikom i otkrio kako je njegova porodica reagovala kada je saznala da ima tumor na mozgu:

"Nisu znali šta mi je"

1/4 Vidi galeriju Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, saopštio je novog učesnika Elite 10. Ugovor je potpisao dobro poznati rijaliti učesnik Mateja Matijević. Foto: Printscreen

- Naravno da je ceo taj period svima teško pao, nije mi taj period mog detinjstva u lepom sećanju. Prvo nisu znali šta mi je, potom su mi radili razna neka ispitivanja dok nismo uspostavili redovnu terapiju koju pijem evo već 18 godina - zaključio je zadrugar.

Elita 10

Matijević je nedavno priznao da je uzbuđen zbog ulaska u Elitu i otkrio šta je motiv.

- Motiv je novac, nemam nikakve druge želje da se prikazujem. Cilj mi je da zaradim. Nikakve specijalne uslove nemam, nisam preterivao, osim malo bolje cifre. Ulazim kao muva bez glave, nemam taktike. Ovo mi je četvrti put - rekao je i otkrio kako gleda na to što ulaze Zvezdan i Ana Ćurčić.

1/7 Vidi galeriju Mateja Matijević Foto: Printscreen Pink, Printscreen, Printscreen TV Pink

"Biće ludnica"

- Totalno ludilo, biće mi zanimljivo da gledam šta se to dešava. Znam imena nekih ljudi koji ulaze i biće ludnica. Srećan sam što ću imati neke ljude koji su mi prijatelji - dodao je Mateja Matijević.