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Miki Đuričić je godinama deo javnog sveta, a malo ko zna kako izgleda njegova supruga.

Žena sa kojom ima dvoje dece, Angelina, je po zanimanju profesorka i ne pojavljuje se u javnosti, a Miki je u nekoliko navrata govorio o njoj.

Kako su se upoznali

- Moja žena i ja imamo porodicu, možda nemamo odnose kao kad smo bili mladi, ali se poštujemo. Kada prevariš nekoga, nisi obrukao muža ili ženu, nego sebe. Bio sam sa mnogo žena, ali nikad nisam bio preljubnik. Oženio sam se u 43. godini, ni to nije baš dobro - govorio je Miki jednom prilikom i otkrio kako su se upoznali:

1/10 Vidi galeriju Rijaliti učesnik otkrio šta danas radi Foto: Nenad Kostić, Printscreen TV Pink

- Sve su to slučajnosti. Naravno da zna ko sam, njen ćale pokojni me je gotivio. Moj prvi komšija radio je sa njenom sestrom i oženio je i dobili su blizance. Kuća do kuće smo inače, odrasli smo zajedno, ona je profesorka u dve škole. Proputovala je pola sveta, jako je sposobna i vredna žena, a što je najvažnije, pametna je. Naravno da jeste žena mog života, čim sam odlučio da se oženim s njom i da ona bude majka mog deteta. Uloga oca me je totalno promenila i shvatio sam da više nisam ja bitan - dodao je Đuričić.

Planovi za budućnost

Đuričić se nedavno osvrnuo na svoje njihove planove za budućnost.

- Nikad nisam bio pobornik gradskog života, uvek sam se vraćao u Kupinovo i u manju sredinu, Inđija je taman, nije ni neki veliki grad, nije ni selo, urbana je sredina, imam sve što je potrebno. Meni i supruzi je cilj selo, imamo planove da se bavimo seoskim turizmom. Naredne dve, tri godine, planiramo da pređemo na selo, da decu naučimo nekim stvarima, jer taj urbani život, čovek danas nema vremena za sebe, pare, ludilo, haos, čekaš da se naspavaš da bi išao na posao. Hoćemo da živimo baš kao što su naše bake i deke živele, hoćemo da imamo naše kokoške, ovce, svinje i da to plasiramo našim prijateljima koji će dolaziti vikendom kod nas, tu će moći da kupe domaći ajvar, džem, kobasice, šunke, jaja domaća. Želimo zdravu sredinu. Danas nema druženja kao ranije, dođe ti rođak, a ti kažeš: "Jao, pa šta ovaj hoće?" Viđamo se samo po sahranama, pitanje da li svako dođe na svadbu kada ga zoveš. Supruga i ja gledamo da se okružimo ljudima koji nam ne crpe energiju - jasan je bio Đuričić.

1/6 Vidi galeriju Malo ko se seća da se Miki oprobao i u voditeljskom svetu. Sa Marijanom Mićić vodio je emisiju "Noćni TV projekat". Foto: Printscreen TV Pink, Paparaco Lov, Printscreen

"Danas je sve izgubilo draž"

Kad su deca u pitanju, on priznaje da je na njih slab, ali ujedno i strog.

- I jesam i nisam. Mislim, jesam strog, a onda mi bude žao, pa popustim, ali deca moraju znati šta i kako. Naša deca su malo hiperaktivna, živa, dečiji karakter se gradi do šeste godine, posle ga je teško ispraviti. Ja im objašnjavam da tata i mama nisu kao mali svaki dan dobijali nešto, moraš da zaslužiš. Čokoladu dobiješ kada neko dođe u goste, nije bilo da se svaki dan kupuju slatkiši, lutke. Danas je sve izgubilo draž, jer je sve dostupno. Mi kao mali nosili jedne patike, što se kaže: "Što u Rumu, to u šumu", nije bilo bitno ko koliko ima para, ako jedan imaju svi. Danas deca gledaju ko je kako obučen, moja generacija nije gledala ko je siromašan, ko je bogat - govorio je Miki.