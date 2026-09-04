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Pred odlazak Anđele Đuričić u „Elitu 10“ nije bilo lako ni onima koji joj se najviše raduju zbog novog rijaliti izazova. Posebno emotivan bio je njen dečko Nenad Marinković Gastoz, koji je odlučio da joj priredi veče za pamćenje.

Gastoz je okupio Anđeline najbliže prijatelje i ljude koji joj mnogo znače, pa je iznenađenje brzo preraslo u emotivan oproštaj. Umesto slavlja u kojem će svi uživati, poslednji trenuci druženja doneli su i suze, naročito kod Gastoza.

On nije uspeo da obuzda emocije kada je došlo vreme da se pozdravi sa Anđelom. Čvrsto ju je držao u zagrljaju, ljubio u kosu i lice, dok je pokušavao da zadrži suze. Ipak, u jednom trenutku emocije nij emogao da obuzda pa je zaplakao.

Anđela je atmosferu sa ovog okupljanja podelila sa pratiocima na Instagramu, a upravo su fotografije na kojima je Gastoz vidno potresen izazvale brojne reakcije. Njegov izraz lica govorio je više od bilo kakvih reči.

1/6 Vidi galeriju Gastoz i Anđela Foto: Printscreen Instagram

Nakon emotivne večeri, Anđela se oglasila i zahvalila svima koji su učestvovali u iznenađenju. Posebne reči uputila je Gastozu, koji se potrudio da na jednom mestu okupi ljude koje ona voli.

- Ne znam šta da napišem i kojim rečima da se zahvalim svima koji ste se potrudili da mi ulepšate prethodnu noć! Hvala mom Gastozu koji se potrudio sve da vas okupi na jednom mestu! Hvala svakom od vas što ste samo sa svojim dolaskom ispunili meni veče, a život vašim prisustvom! Moja sreća je imati sve vas oko sebe! Hvala Snupiju i Lilici što su izdržali još jednom moje slikanje ( iako izgledaju kao naterani ). Volim vas ljudi moji! Neki ljudi su mi falili, jer nisu bili u prilici da dođu, ali i njih mnogo volim - napisala je Anđela.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

Ona sada odlazi u Belu kuću, gde je čeka potpuno drugačija svakodnevica i brojna iskušenja. Ipak, pred ulazak je obećala ono što je Gastozu verovatno bilo najvažnije – da će čuvati njihovu ljubav i ostati mu verna.