DALILA SE OGLASILA DAN PRED POČETAK ELITE! U rijaliti bi ušla samo za velike pare, a sad pljušte čestitke na sve strane: Gala proslava! (FOTO)
- Dalila Dragojević se oglasila dan pred početak Elite 10 i u Njujorku proslavila 33. rođendan uz gala žurku, ruže i brendirani poklon.
- Na TikToku je rekla da bi u rijaliti ušla samo za milion evra, uz poruku da joj se i dalje zamera više nego drugim učesnicima.
Dok svi bruje o mogućem ulasku Dalile Dragojević u Elitu 10, ona se oglasila dan pred početak rijalitija i to radosnim povodom. Ona je proslavila 33. rođendan, a delić gala žurke je podelila i na Instagramu.
Gala proslava
Dalila je rođendansko slavlje upriličila u Njujorku, a kako možemo videti, sve je izgledalo bajkovito. Ona je dobila ogroman buket ruža kao i skupoceni brendirani poklon, a u restoranu je dekoracija bila roze boje i svuda su bili baloni.
"Jednom imaš 33", kratko je u opisu napisala Dalila kojoj su svi u komentarima čestitali.
Ovo su njeni uslovi za rijaliti
Podsetimo, nedeljama unazad svi spekulišu o Dalilinom mogućem ulasku u Elitu 10, a ona se tim povodom oglasila na TikToku gde je prokomentarisala i svoje prethodne greške.
"Svoju grešku sam priznala i dok sam živa tvrdiću da sam napravila grešku, ali ne možete samo mene da osuđujete. Koliko se rijaliti igrača promenilo i šta se sve dešava, radili su mnogo gore stvari, ali samo se meni zamera. I dan danas me ljudi osuđuju", rekla je Dalila i dodala da bi za milion evra ušla u rijaliti.