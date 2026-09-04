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Dok svi bruje o mogućem ulasku Dalile Dragojević u Elitu 10, ona se oglasila dan pred početak rijalitija i to radosnim povodom. Ona je proslavila 33. rođendan, a delić gala žurke je podelila i na Instagramu.

Gala proslava

Dalila je rođendansko slavlje upriličila u Njujorku, a kako možemo videti, sve je izgledalo bajkovito. Ona je dobila ogroman buket ruža kao i skupoceni brendirani poklon, a u restoranu je dekoracija bila roze boje i svuda su bili baloni.

1/4 Vidi galeriju Dalila je rođendansko slavlje upriličila u Njujorku, a kako možemo videti, sve je izgledalo bajkovito Foto: Printscreen

"Jednom imaš 33", kratko je u opisu napisala Dalila kojoj su svi u komentarima čestitali.

Ovo su njeni uslovi za rijaliti

Podsetimo, nedeljama unazad svi spekulišu o Dalilinom mogućem ulasku u Elitu 10, a ona se tim povodom oglasila na TikToku gde je prokomentarisala i svoje prethodne greške.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

"Svoju grešku sam priznala i dok sam živa tvrdiću da sam napravila grešku, ali ne možete samo mene da osuđujete. Koliko se rijaliti igrača promenilo i šta se sve dešava, radili su mnogo gore stvari, ali samo se meni zamera. I dan danas me ljudi osuđuju", rekla je Dalila i dodala da bi za milion evra ušla u rijaliti.