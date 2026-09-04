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Lepi Mića ima najduži rijaliti staž, a neposredno pred početak “Elite” je sumirao utiske i dao svoj sud o pojedinim učesnicima i starim rijaliti igračima.

Lep Mića ističe da bez obzira na to što je više od decenije proveo u rijalitiju, ipak ga dovoljno ne cene.

- Umoran sam, takav je život nas rijaliti učesnika. Imam najduži staž i najveće nepoštovanje. Kako? Pa mislim da to oni cene. Učesnici uđu i posle određenog vremena se pr****če i misle da su najbitniji. Slušaju me samo kad im treba nešto - kaže on, odbijajući da govori o tome da li ulazi u jubilarnu “Elitu 10”:

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

- Ko kaže da ja ulazim u “Elitu”? Ja sam u životu za sve stvari spreman, ne može me ništa iznenaditi. Odmorio se nisam, vrlo sam slabo spavao. Na bazenu sam svaki dan. Dosta sam plivao. Možda je i od plivanja umor, ništa nisam stigao da uradim. Ustanem, idem samo na bazen, isplivam, čitam neku knjigu. Ne mogu nikoga da gledam očima, sve mi je dojadilo.

S obzirom na to da je Anđela Đuričić prva potpisala ugovor za “Elitu 10”, Mića je otkrio da ga je razočarala.

- Pun mi je k***c da li Anđela ulazi zauzeta ili ne. Ne interesuje me devojka. Mene je razočarala i interesuje me. Nije prema meni ispala fer i korektna. Ja imam velik prag tolerancije, pogotovo prema nekome ko mi je drag i kada me taj neko razočara, jednostavno više nemam razumevanja za njih. Bićemo mi verovatno u sukobi i raspravljaćemo za stolom, a da ćemo se družiti i izmiriti, ne.

Kako je Živan Janićijević Burek jedan od novih učesnika “Elite 10”, on je otkrio da li je čuo za njega.

- Ne mogu se setiti ko je Burek, ali samo mi je nadimak simpatičan. Malo koga poznajem od ovih učesnika. Na preporuku preko neke moje drugarice sam ja preporučio jednu devojku. Mislim da će ona biti jako interesantna. Vidim tu na portalima da neke hoće da razvedu brakove, neke će da šta ja znam j**u mamu svima, al’ to je rijaliti. Mislim da će takvi prvi da se ugase. Ako je toj devojci uzor Maja Marinković, onda neka se druži sa Majom Marinković i nek uništi još što više brakova. Šta da kažem, meni je 67 godina, njoj 17 godina. I šta ja da pričam uopšte o njoj? Ja sam 40 godina oženjen. Tri puta sam više u braku nego što oni imaju godina života.

S obzirom na to da je i Bebi Dol jedna od sigurnih učesnica, Mića je priznao da li će se družiti.

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol Foto: ATA images

- Mi se ne možemo družiti. Mi možemo da budemo u korektnim odnosima. Mi smo totalno dva dva različita sveta.Bio sam s Bebi Dol dva, tri puta u rijalitiju, ja joj dajem maksimalno 15 dana, neće ona moći da izdrži ovu celu priču. Ona je jako inteligentna, elokventna i zna se svađa, ali treba tu samokontrole i izdržljivosti i svega da bi ona bila okej. Poznajem je i malo je teretna za druženje. Malo je komplikovana, ali ja gotovim. Videćemo kakva je sa zdravljem, kakva je sa mentalnim sklopom, koliko je psihološki jaka za sve ovo. Zorica je prošle godine bila, ali nije to ona stara Zorica. Godine su učinile svoje opterećenje i zamor. Nije baš tako lako.

Za učešće u "Elitu 10" traže pola miliona

Mića otkriva i da li bi u “Eliti 10” voleo da vidi Dalilu Dragojević koja je pred kamerama prevarila supruga Dejana Dragojevića sa Filipom Carem.

- Mislim da joj je mesto tamo zato što je ona neko ko je obeležio rijaliti na način koji je zaista redak, tako da je ona neko ko treba da bude prisutan u jubilarnoj “Eliti 10”. Oni traže neke cifre, mene boli glava od toga. Toliko je bolesno postalo te neke cifre što oni govore, pa neki milioni. Ja nisam iz te priče, Ja sam tamo uz jednu određenu platu koju dobijem. Oni meni pričaju o milionima, kamionima. Ja ne vidim da su oni sa tim milionima koje su navodno zaradili uradili nešto. Ko da ti da pola miliona? Pa glavni glumici nemaju po filmu 500 evra. Jesu li normalni? To su takve bolesti, budalaštine da je to neverovatno. Rijaliti učesnici traže 300.000, pola miliona, to nema veze sa vezom. Prave veliki problem i među narodom. To su laži. Gde su uložili te pare koje su zaradili? Zovu me, vidi Mićo majke ti, šta je sa honorarima, nisam dobio ništa. Kažnjena sam. Ništa mi se tu ne uklapa.

O učešću Borisalava Terzića Terze kaže:

- Ne bih o tim porodičnim stvarima, nek oni sami govore o sebi. On smatra da za sebe radi i za svoju porodicu ono što je najbolje. Sada, da li pravi grešku, ne znam, videćemo. Ljude ne treba osuđivati ako uđu da zarade pare za svoju porodicu. Tako ne bih ga sada osudio zbog toga. Pa gore možda da je ovde napolju i da banči po kafanama svaki dan, pa da nema žutu banku. Možda je bolje što ulazi unutra da bi neku sigurnost obezbedio sebi i svom detetu. I to je za pohvalu, nije za kritiku.

Asmin je čovek sa najpoganijim jezikom

Reči hvale nema ni o Maji Marinković i Asminu Durdžiću.

- Njih dvoje me ne interesuju. Asmin je najgori čovek na svetu koji postoji sa najpoganijim jezikom, sa najgrubljim stvarima koje je uradio i izrekao. Za svaku osudu. To je katastrofa.

O Staniji

- Sada će doživi da bude jedna od najvećih zvezda. Ona živi za to i to njoj pumpa ego. I neka je živa i zdrava, neke joj se ispune sve želje u životu. Ali ja sam rekao jednu rečenicu: “Ona je pobednica koja je meni neubedljiva, smešna pobeda totalno”.

Luna i Marko su me demantovali

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Iako je sve rijaliti igrače iskritikovao, za nekadašnje učesnike, Lunu Đogani i Marka Miljkovića je imao samo reči hvale.

- Oni su demantovali sve priče, pa i mene u tim stvarima, da su živi i zdravi, oformili su porodicu i svaka im čast. Mislim da njima rijaliti nije potreban u životu. Oni imaju svoj život koji žive, želim im svu sreću ovoga sveta.

Kurir.rs/Blic