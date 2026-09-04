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Bivši rijaliti učesnik Uroš Stanić odlučio je da napravi još jednu promenu u svom izgledu, pa je posetio estetskog doktora kako bi dodatno osvežio svoje lice.

Novi remont

Uroš je, po svemu sudeći, poželeo da naglasi ono što mu se dopada na sopstvenom izgledu, a posetu ordinaciji iskoristio je i da pokaže kako izgleda sam proces estetskog tretmana. Stanić se nije libio da zabeleži trenutak takozvanog "bockanja", odnosno tretmana iglicama, koji je sve popularniji među javnim ličnostima. Dok mnogi svoje estetske intervencije čuvaju od očiju javnosti, Uroš je očigledno bez zadrške pokazao i sam proces ulepšavanja.

1/6 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnik Uroš Stanić odlučio je da napravi još jednu promenu na svom izgledu, pa je posetio estetskog doktora kako bi se dodatno doradio. Foto: Printscreen, Kurir

Na snimku se može videti kako se bivši rijaliti učesnik tokom tretmana prepustio stručnim rukama doktora, koji je pažljivo radio na željenim regijama njegovog lica. Uroš je poznat po tome da veliku pažnju posvećuje svom izgledu, pa mu odlazak na još jedan tretman očigledno nije predstavljao problem.

Dok je mirno prepuštao svoje lice stručnjaku, posebnu pažnju privukle su njegove upečatljive roze trepavice, koje su dodatno istakle njegovu ekstravagantnu pojavu i dale čitavom prizoru posebnu dozu neobičnosti.

Izbačen iz suda

Podsetimo, Uroš Stanić se pre par dana pojavio na suđenju, a njegov izgled je tad odmah privukao pažnju prisutnih. Stanić se pojavio našminkan, u kratkoj teksas suknjici, mrežastim čarapama i visokim štiklama.

Iako je od samog dolaska bio nasmejan i delovao dobro raspoloženo, situacija se ubrzo promenila. Stanić je izbačen iz suda, nakon čega se u štiklicama uputio ulicama Beograda u kojima je tražio butik u kom bi mogao da kupi mušku garderobu.

1/8 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Kurir

Prizor je privukao pažnju prolaznika, dok je Stanić, uprkos nepredviđenoj situaciji, nastavio svojim putem u nesvakidašnjem izdanju.

Na samom izlasku iz suda Stanić je kratko prokomentarisao situaciju, rekavši: „Ja sam mislio da je ovo Amerika, užas.“