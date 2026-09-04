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Samo dan uoči početka nove sezone rijalitija "Elita 10", Anđela Đuričić privodi kraju sve pripreme za povratak na imanje u Šimanovcima. U organizaciji joj pomaže nekadašnja cimerka Ana Spasojević, koja je delić atmosfere pred veliki ulazak podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Na fotografiji koju je objavila vidi se soba gotovo potpuno prekrivena ogromnim crnim kesama punim garderobe. Količina stvari koje je Anđela spakovala odmah je privukla pažnju, pa se mnogi šale da je, čini se, odlučila da na imanje ponese gotovo čitav svoj ormar.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić uveliko obavlja poslednje pripreme za ulazak na imanje u Šimanovcima Foto: Printscreeen, Instagram, Printscreen YouTube

"Je l' neko rekao da ima kraja, pitam?!", napisala je Ana uz fotografiju, duhovito komentarišući gomilu prtljaga pripremljenu za sutrašnji početak rijalitija.

Sudeći po količini garderobe, Anđela je očigledno spremna za višemesečni boravak pred kamerama, dok publika sa velikim interesovanjem iščekuje njen povratak na male ekrane i početak nove sezone.

Gastoz u suzama

Podsetimo, pred odlazak Anđele Đuričić u rijaliti nije bilo lako ni onima koji joj se najviše raduju zbog novog rijaliti izazova. Posebno emotivan bio je njen dečko Nenad Marinković Gastoz, koji je odlučio da joj priredi veče za pamćenje.

1/6 Vidi galeriju Gastoz i Anđela Foto: Printscreen Instagram

Gastoz je okupio Anđeline najbliže prijatelje i ljude koji joj mnogo znače, pa je iznenađenje brzo preraslo u emotivan oproštaj. Umesto slavlja u kojem će svi uživati, poslednji trenuci druženja doneli su i suze, naročito kod Gastoza.

On nije uspeo da obuzda emocije kada je došlo vreme da se pozdravi sa Anđelom. Čvrsto ju je držao u zagrljaju, ljubio u kosu i lice, dok je pokušavao da zadrži suze. Ipak, u jednom trenutku emocije nij emogao da obuzda pa je zaplakao.