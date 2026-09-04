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Uoči velikog otvaranja nove sezone rijalitija „Elita 10“, voditeljka Maša Mihailović otkrila je šta gledaoce očekuje od sutrašnjeg spektakla. Ona je priznala da se uveliko psihički i fizički priprema za projekat, nagovestivši da stižu takmičari koje niko nije mogao da zamisli u ovom formatu.

Posebno je podgrejala atmosferu izjavom da se među njima nalazi jedno ime koje je i nju samu oborilo s nogu.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka popularnog rijaliti programa "Elita" Maša Mihailović ponovo je slobodna! Foto: Printscreen TV Pink, Dejan Milićević, Printscreen/jutjub/red

"Spremna sam, svašta se sprema, biće spektakl. Ja sve u zadnji čas, biće fenomenalno, pripremam se psihički i fizički. A što se tiče učesnika biće velikih iznenađenje, kao i nekih lica koje nikada, ali nikada niste videli u rijalitiju. Ima jedna osoba koja me je iznenadila, iskreno jedva čekam da vidim. Nemam uvid u ceo spisak." - rekla je Maša Mihailović.

Anđela Đuričić prva potpisala ulazak u Elitu 10

Podsetimo, Anđela Đuričić je prva potpisala ugovor za ulazak u Elitu 10.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

- Anđela Đuričić je prvi potpisan ugovor za "Elitu 10". To je sad praktično 'All stars' i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor, vicešampion "Elite 9". Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethodnih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja - poručio je Željko Mitrović.

Kurir.rs/Blic