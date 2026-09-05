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Bora Santana i Nenad Macanović Bebica komentarisali su u emisiji "Zagrevanje" nove učesnike "Elite 10".

Bora je bez dlake na jeziku rekao šta zaista misli, a u negativnom smislu izdvojila mu se Jasenka Cindrić.

- Drago mi je što ulazi Anđela Đuričić, Stefan Karić, sa njim sam u super odnosima. Filip Car i njega gotivim, mislim da će on biti jedan od najzanimiljivijih. Načuo sam da će unutra biti drugačije, više kreativnih stvari, pozorište, sportska sala - rekao je Bora.

- Od novih takmičara ko vam je najviše privukao pažnju? - pitale su voditeljka.

1/5 Vidi galeriju Učesnici Elite 10 Foto: Kurir

- Meni je najzanimljiviji mali Karlo, Urošev drugar, to će biti najzanimljivije za gledanje. Mislim da je došao neko da uništi Uroša i da mu vrati za sve - rekao je Bebica i dodao:

- Uroš je istrošen, postao je pevačica, ali ništa konkretno.

- Ove devojke nove kao da su došle sa Onlifansa, ona teta, što je otvorila vrata u gaćama, kao da je jedva čekala... Ovde već čekaju na muškarce, a ne znaju da beknu dve rečenice - rekao je Bora.