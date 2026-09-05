BORA SANTANA IMAO ZABRANU PRILASKA MILICI KEMEZ! Otkrio razlog zašto ga je prijavila bivša žena: Razgovarao sam s policijom
- Bora Santana otkrio je da je od 22. jula do 22. avgusta imao zabranu prilaska Milici Kemez, nakon prijave zbog klipa i razgovora sa policijom.
- Kaže da je i socijalna služba utvrdila da joj nije želeo ništa loše, a da je formalni poziv dobio i kod socijalnog radnika.
Bora Santana, tokom boravka u rijalitiju "Elita 9" razveo se od Milice Kemez.
On je sada u emisiji "Zagrevanje" otkrio da je po izlasku iz rijalitija imao zabranu prilaska bivšoj ženi.
Najpre je govorio o odnosu sa Anastasijom, sa kojom je bio u turbulentnoj vezi tokom rijalitija.
- Kad imam devojku iz spoljnog sveta mnogo mi je lakše, i mogu da funkcionišem. A to u rijalitiju nema sreće, iz mog iskustva to mogu da kažem. Otkad već nisam sa Anastasijom. Pokušali smo da se pomirimo. Meni je ona draga, ne mogu da je mrzim, ona nije znala to da izbalansira, imala je kočnicu - rekao je Bora.
Sa njim je gostovao i Nenad Macanović Bebica, koji je rekao da ništa ne bi menjao kada je njegovo učešće u rijalitiju u pitanju.
- Ja se nikad nisam kajao, ništa ne bih promenio. Tamo ima dovoljno vremena da se upoznaju i dobra i loša strane, vidiš sve, imaš kompletnu sliku, mnogo bolje je upoznaš tamo nego napolju. Ja nisam protiv veze - naveo je Bebica.
- Unutra ti to udari na ego, ponos. Evo Teodora sinoć da je rekla da je našla dečka, rekao bi okej, ne bi je čekao ispred kuće, ali tamo mu ne bi bilo svejedno, mnogo mu je teže - rekao je Bora.
- Pišu na mrežama da si u vezi sa nekom Miličinom drugaricom - rekla je voditeljka.
- Imao sam od 22. jula do 22. avgusta zabranu prilaska, prijavila me je zbog klipa, imao sam razgovor sa policijom, dobio sam mere zabranu prilaska. Dobrio sam formalni poziv kod socijalnog radnika, oni su tu videli da je nisam nikad ni okrenuo, niti joj nešto loše želim. Ako želi da proda plac, ja bih da ga otkupim, to nam je prva nekretnina - istakao je Bora.
Foto: TV Pink Printscreen
Bora je potom otkrio da mu Milica Kemez nije ni saučešće izjavila.
- Ona je mog oca najviše volela, i on je nju stvarno voleo. Ona se čula sa maćehom, meni nije izjavila saučešće, bratu nije. Moj brat je nju okrenuo. Da je došla na sahranu niko joj ništa ne bi rekao. Nije mi izjavila saučešće, nije došla, šta ja od nje ne mogu da očekujem ništa dobro. Da se njoj to desi ja bih izjavio saučešće, i otišao - rekao je Santana.