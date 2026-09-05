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Bora Santana, tokom boravka u rijalitiju "Elita 9" razveo se od Milice Kemez.

On je sada u emisiji "Zagrevanje" otkrio da je po izlasku iz rijalitija imao zabranu prilaska bivšoj ženi.

Najpre je govorio o odnosu sa Anastasijom, sa kojom je bio u turbulentnoj vezi tokom rijalitija.

- Kad imam devojku iz spoljnog sveta mnogo mi je lakše, i mogu da funkcionišem. A to u rijalitiju nema sreće, iz mog iskustva to mogu da kažem. Otkad već nisam sa Anastasijom. Pokušali smo da se pomirimo. Meni je ona draga, ne mogu da je mrzim, ona nije znala to da izbalansira, imala je kočnicu - rekao je Bora.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen, Printscreen

Sa njim je gostovao i Nenad Macanović Bebica, koji je rekao da ništa ne bi menjao kada je njegovo učešće u rijalitiju u pitanju.

- Ja se nikad nisam kajao, ništa ne bih promenio. Tamo ima dovoljno vremena da se upoznaju i dobra i loša strane, vidiš sve, imaš kompletnu sliku, mnogo bolje je upoznaš tamo nego napolju. Ja nisam protiv veze - naveo je Bebica.

- Unutra ti to udari na ego, ponos. Evo Teodora sinoć da je rekla da je našla dečka, rekao bi okej, ne bi je čekao ispred kuće, ali tamo mu ne bi bilo svejedno, mnogo mu je teže - rekao je Bora.

1/6 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Instagram, Printscreen

- Pišu na mrežama da si u vezi sa nekom Miličinom drugaricom - rekla je voditeljka.

- Imao sam od 22. jula do 22. avgusta zabranu prilaska, prijavila me je zbog klipa, imao sam razgovor sa policijom, dobio sam mere zabranu prilaska. Dobrio sam formalni poziv kod socijalnog radnika, oni su tu videli da je nisam nikad ni okrenuo, niti joj nešto loše želim. Ako želi da proda plac, ja bih da ga otkupim, to nam je prva nekretnina - istakao je Bora.

00:29 Bora Santana Izvor: Kurir



Foto: TV Pink Printscreen

Bora je potom otkrio da mu Milica Kemez nije ni saučešće izjavila.