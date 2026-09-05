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Voditeljke Ana Radulović i Anastasija Buđić u današnjoj emisiji "Zagrevanje" pred početak "Elite 10" ugostile su Nenada Macanovića Bebicu, kog su tom prilikom upitale šta piše na njegovoj novoj tetovaži na vratu, ali i da li je upoznat sa činjenicom da njegovu bivšu devojku Teodoru Delić krasi identična tetovaža.

Voditeljke u čudu zbog Bebice i Teodore

1/6 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica otkrio detalje o novoj tetovaži, a voditeljke Ana Radulović i Anastasija Buđić primetile su da istu tetovažu ima i njegova bivša devojka Teodora Delić, što je pokrenulo sumnje da su se pomirili. Foto: Pink, Marko Karović

Posle kiše doše duga. Unutra smo pričali da ćemo to istetovirati, ja sam to uradio posle emisije - rekao je Bebica i zamuckivao.

Voditeljke su odmah primetile neverovatnu podudarnost, s obzirom na to da su tetovaže gotovo identične.

Kako je moguće da je tatu majstor pogodio u milimetar? Kako je moguće ovo - pitale su voditeljke.

- Filip nam radi i meni i njoj - rekao je Bebica.

- Isti im je font slova - konstatovale su voditeljke.

Sve ovo bilo je dovoljno da se pokrenu sumnje da su Bebica i Teodora tetovaže radili zajedno, kao i da su nekadašnji partneri ponovo pronašli put jedno do drugog.

Teodora Delić ogorčena na Bebičinog tatu

Podsetimo, učesnica "Elite 9" ne krije da su je njegove javne prozivke povredile, naročito zbog toga što se maksimalno trudila da bude korektna prema Nenadovoj porodici i čuva njegovu unučad.

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

- Bilo je tu svakakvih reči, ja sam ostala povređena, ja sam ipak bila kulturna i vaspitana kad god sam ušla u tu kuću, čuvala sam njegove unučiće. Niko ne treba da mi se zahvaljuje, radila sam šta sam osećala u tom trenutku, ali neko ko ima 23 godine, mogla sam da kažem da me ne zanima dete, kao Maja sada. To je neka vrsta nezahvalnosti sa njegove strane i blagi primitivizam. On je fino opleo po meni, ali stavila sam tačku na te priče - rekla je ona.