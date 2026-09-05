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Iako je njegov ulazak u "Elitu 10" važio za gotovo izvestan, Stefan Karić je objavom iz aviona, tik pred početak rijalitija, uspeo da zbuni, ali i šokira svoje pratioce.

Naime, Stefan je na društvenim mrežama ostavio poruku koja je mnoge navela na zaključak da je odustao od učešća u rijalitiju, i to nakon što je saznao spisak takmičara.

"Kad sam video i čuo ko sve ulazi, poz“

1/5 Vidi galeriju Iako je njegov ulazak u „Elitu 10“ važio za siguran, Stefan Karić je objavom iz aviona tik pred početak rijalitija uspeo da zbuni i šokira svoje pratioce Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Pirntscreen

Ulje na vatru dodatno je dolio njegov otac Osman Karić, koji je podelio sinovljev snimak uz stihove pesme Ane Nikolić "Hvala, doviđenja“. Osman je potom, u svom prepoznatljivom stilu, sinu poželeo srećan put u Ameriku, a u poruci mu je poručio i da pozdravi Dalilu Dragojević, koja već neko vreme živi u Njujorku.

"Nisam planirao da uđem ponovo..."

Podsetimo, Stefan je nedavno priznao šta se promenilo u proteklom periodu, odnosno u ovih godinu dana koliko je bio van rijalitija.

1/6 Vidi galeriju Stefan Karić, bivši učesnik Elite, sada je šesti potpisnik ugovora za učešće u jubilarnoj, desetoj sezoni Elite Foto: Pirntscreen, Pink, Printscreen Pink

- Šta sam promenio?! Iskreno, bio sam malo van medijske pažnje, što mi je prijalo. Restartovalo me je i napunio sam baterije. Nisam iskreno planirao da opet uđem, ali eto, ti ljudi su me bezbroj puta ispoštovali i izašli u susret, malo je glupo da ne budem tu ja za njih i da ih ja ispoštujem i da na neki način pomognem i ja njima. Ne postoje razlike što se mene tiče, da sam malo smireniji, mirniji, videćemo, da ne pričam puno, pa onda znaš kako ispadne to na kraju... - zaključio je Stefan Karić za medije.