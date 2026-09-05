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Večeras zvanično počinje nova sezona rijalitija "Elita 10", a uzbuđenje pred ulazak takmičara na imanje dostiže vrhunac. Među onima koji će zasigurno privući veliku pažnju javnosti nalazi se i Slađa Lazić Poršelina, koja je spremna da ponovo bude u centru pažnje.

Stanija pružila podršku Slađi Lazić

1/5 Vidi galeriju Jedna od najzapaženijih učesnica, Slađa Lazić Poršelina, spremna je da ponovo privuče sve poglede javnosti. Foto: Prinstcreeen, Petar Aleksic/Kurir, Printscreen

Pred sam ulazak u rijaliti, Slađa se pohvalila privatnom porukom koju je dobila od poznate rijaliti zvezde Stanije Dobrojević. Stanija joj je pružila snažnu podršku i poželela sreću, uz poruku da treba da bude nemilosrdna i da ide do samog kraja.

"Kidaj, gazi ih, bez milosti! Do kraja... i srećno! Šaljem kad god budu praznici ili kako već javiće mi"- pisala je Stanija.

Slađa je ovu poruku podelila sa svojim pratiocima pred ulazak na imanje, a nema sumnje da će Stanijine reči biti dodatni vetar u leđa Poršelini tokom učešća u novoj sezoni.

Stanija otvara "Elitu 10"

Podsetimo, pobednica “Elite 9“ se osvrnula nedavno i na 5. septembar kada je čeka glamurozno otvaranje nove sezone Elite 10, te misteriozno otkrila da li i ona postaje novi učesnik ili učesnik sa zadatkom.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Ovih dana niko nije mogao da dođe do mene i da me dobije na telefon, osim velikog šefakoji mi je rekao kad se vežba za otvaranje nove sezone. Postoji priprema i biće spektakl. Očekivala sam haljinu, ali šta izvodimo ne znam hoće li moći haljina. Videćemo šta će biti, možda ostanem i koji dan, bio bi bum, ali kako za koga. Nećemo dalje o tome – misteriozna je bila Stanija.