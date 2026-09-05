Milica o Terzi

- Ne, pa ništa se nije desilo. Samo smo naleteli jedno na drugo na plaži. Tako su se nekako zvezde spojile taj dan, ja ne znam kako. I ne mislim ja da je on došao namerno zbog mene, niti sam ja namerno zbog njega jer ja tu provodim godine unazad. Samo mislim da je možda mogao da zna pa da izbegne. Jer ja znam, recimo, neka mesta gde je on, pa izbegavam. Ja, recimo, nisam došla na finale ove žurke sad „Elite“, htela sam da idem, ali bila sam u fazonu da će verovatno on biti tu. Što bih ja sad to nešto, kad se mi već nismo ni čuli pre toga. Ali eto, džabe sve, izgleda da mi moramo da se sretnemo, da moramo da imamo neku scenu, da je to jednostavno neizbežno. Ja se stvarno nadam da će tome doći kraj jer to nikome dobro ne donosi. Kapiraš? Šta svi imaju da znaju? Još on ide, oglašava se tamo iz bazena, nešto priča, on sad prepričava naš razgovor. Mislim, ja neću da prepričavam naš razgovor kakav je bio. Niti ću da ti kažem da li je nešto slagao, niti da li je nešto dodao, jer ne želim, brate. Nismo... razumeš? Niti sam ja došla na letovanje da se šalim s njim, niti ovo niti ono. To je trebao da bude neki razgovor koji smo trebali da imamo privatno - rekla je ona, pa nastavila:

- A on je to ispričao kao da to sad mora da se zna, kao da će ceo svet da stane ako se Milica i Terza nisu videli, ili su rešili ili nisu rešili. Mislim, čoveče, malo polako, ali nije izgleda mogao da izdrži. Tako da ja neću ništa dodavati na to. Iskreno, nemam šta ja da ti kažem sad na to što smo se sreli. Mogli smo se sresti i u tržnom centru. Pa šta sad, ja treba da idem i prepričavam šta smo Terza i ja pričali kad smo se videli? Neću. Mi imamo suđenja svakako, tako da nisu mi to neke stvari za prepričavanje. Niti osećam potrebu, niti moram, niti sam ja više u fazonu da će on mene da iznervira pa da ću ja da krenem sad na njega. On je mene iznervirao i u rijalitiju milion puta i ovo i ono. Tako da stvarno nema potrebe da ja sad tu nešto prepričavam. I šta mu ja zameram, to ceo svet zna, i šta on meni zameram. I da li će videti dete... Pa nije poenta da l' će videti dete, poenta je valjda da li će odgajati dete. To je poenta, ali to nije pitanje za mene, razumeš? Znači, ja molim i apelujem na sve da mene ne pitaju da li će Terza videti dete, nego da promene pitanje u „da li će ga odgajati“, ali da ga postave njemu. Jer ja nemam odgovor na to pitanje. Što se mene tiče, ja sam to već ispričala više puta i u emisijama: Milica dete nikad nije branila. Eto, samo to mora da se zna. Ali način viđanja i prilaženje detetu je nešto sasvim dvadeseto, na šta opet ja ne mogu da budem fokusirana da radim nešto umesto nekoga. Eto, tako mogu to nekako da ti objasnim. Mene su zvali iz medija, ja razumem sve, nemam ništa protiv, ali ne volim to – desilo se nešto i odmah „hajmo sad da pričamo“. Pritom smo se već dogovorili da ćemo se snimati kad mi Barbara dođe, pošto znaš da sam bila malo depresivna, da nisam mogla. Kad smo dogovorili datum, svakako smo znali da ćemo snimati ovo. Što bih ja sad trčala da se oglašavam? Ja jedino kad sam se oglasila je bilo ono na mom storiju odmah kad se desilo krštenje, jer mi je tad stvarno eksplodirao profil. Ali to je bilo dosta i zbog mojih prijatelja koji dolaze na krštenje, a koji nisu bili u crkvi nego je trebalo kasnije da dođu u restoran. Pa da ne bi ljudi dolazili i pitali šta je, jer su tu i novinari... Ja sam to uradila najviše da ispoštujem njih, a ne medije, iskreno da ti kažem. Hajde kao, hoću da budem korektna prema svima, ali su mi bili preči moji prijatelji da znaju šta je i kako je u toj situaciji - rekla je Milica