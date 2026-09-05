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Filip Car treći je stigao pred početak nove sezone rijalitija "Elita 10", a odmah po dolasku otkrio je da ga, uprkos bogatom iskustvu pred kamerama, ni ovog puta trema nije zaobišla.

Cara trema uhvatila

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Car je istakao da mu je ovo već četvrti rijaliti boravak, ali da uzbuđenje pred sam ulazak i dalje postoji.

Kako je otkrio, nove takmičare još uvek nije imao priliku da upozna, zbog čega nije želeo unapred da donosi zaključke o tome sa kim bi mogao da pronađe zajednički jezik, ali ni ko bi mogao da mu postane potencijalni rival.

Dalilu nije želeo da komentariše

Ipak, jedno pitanje posebno je privuklo pažnju. Naime, Car je upitan o Dalili i mogućnosti da se i ona pojavi u "Eliti 10".

Na ovu temu nije želeo da govori, već je kratko poručio:

- To ne bih komentarisao.

Maja o Filipu: "Sklopili smo dogovor"

Podsetimo, Maje je nedavno otkrila kakav dogovor je sklopila sa bivšim partnerom, Filipom Carem.

- Verujem da će biti zanimljivo. Anđela zna da bude zanimljiva, Stefan Karić i Mateja su dobri momci, mislim da će pokazati dosta toga. Za sad mi je favorit Stefan i Mateja je super momak, njih troje su super - rekla je Maja.

- Filipa Cara si namerno ili slučajno preskočila, da li misliš da će te provlačiti u ovoj sezoni - pitala je Anastasija.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Svakome želim svu sreću, ali njega ne bih komentarisala i dizala pompu, može da prođe bez mog komentara. Ja kad sam izašla nisam htela da produbljujem tu temu, mi smo završena priča za sva vremena. Asmin i ja smo normalno turistički otišli u Hrvatsku, posle smo sklopili dogovor da se ne spominjemo. Ja sam za to da prošlost ostane tamo gde je - rekla je Maja.