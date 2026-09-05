S MAJOM MARINKOVIĆ SKLOPIO DOGOVOR! Filip Car stigao u Šimanovce, a reakcija na pomen Dalile je svima ŠOK (VIDEO)
Filip Car treći je stigao pred početak nove sezone rijalitija "Elita 10", a odmah po dolasku otkrio je da ga, uprkos bogatom iskustvu pred kamerama, ni ovog puta trema nije zaobišla.
Cara trema uhvatila
Car je istakao da mu je ovo već četvrti rijaliti boravak, ali da uzbuđenje pred sam ulazak i dalje postoji.
Kako je otkrio, nove takmičare još uvek nije imao priliku da upozna, zbog čega nije želeo unapred da donosi zaključke o tome sa kim bi mogao da pronađe zajednički jezik, ali ni ko bi mogao da mu postane potencijalni rival.
Dalilu nije želeo da komentariše
Ipak, jedno pitanje posebno je privuklo pažnju. Naime, Car je upitan o Dalili i mogućnosti da se i ona pojavi u "Eliti 10".
Na ovu temu nije želeo da govori, već je kratko poručio:
- To ne bih komentarisao.
Maja o Filipu: "Sklopili smo dogovor"
Podsetimo, Maje je nedavno otkrila kakav dogovor je sklopila sa bivšim partnerom, Filipom Carem.
- Verujem da će biti zanimljivo. Anđela zna da bude zanimljiva, Stefan Karić i Mateja su dobri momci, mislim da će pokazati dosta toga. Za sad mi je favorit Stefan i Mateja je super momak, njih troje su super - rekla je Maja.
- Filipa Cara si namerno ili slučajno preskočila, da li misliš da će te provlačiti u ovoj sezoni - pitala je Anastasija.
- Svakome želim svu sreću, ali njega ne bih komentarisala i dizala pompu, može da prođe bez mog komentara. Ja kad sam izašla nisam htela da produbljujem tu temu, mi smo završena priča za sva vremena. Asmin i ja smo normalno turistički otišli u Hrvatsku, posle smo sklopili dogovor da se ne spominjemo. Ja sam za to da prošlost ostane tamo gde je - rekla je Maja.