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Među bivšim učesnicima koji će večeras ponovo zakoračati u imanje u Šimanovcima je i Marko Janjušević Janjuš, a pred početak rijalitija, stao je pred pridapdnike medija i kratko poručio kako se oseća.

"Pod tenzijom sam" 

- Znam da idem opet na 10 meseci, pa sam pod tenzijom - rekao je on i istakao da je proletelo vreme od prošlog učešća.

Potom, pripadnici sedme sile su se osvrnuli na njegov sukob sa Vanjom Živić, a Marko je to prokomentarisao sledećim rečima:

- Nismo se mi svađali, sa svima sam dobro, da izguram još ovih deset meseci, iako sam rekao "Nikad više", ja sam bolestan - zaključio je Janjuš.

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Elita 10 Janjuš Izvor: Kurir

Podsetimo, on i Vanja Živić su se našli u centru skandala nedavno kada je isplivao vreli snimak na kom Janjuš uživa sa Slađom Poršelinom, a tada su on i Vanja potvrdili raskid:

Uz pesmu "Gde sam ti ja", Slađa je igrala oko Janjuša, a njegovo zadovoljstvo videlo se po osmehu na licu.

Iako se Vanja ve oglasila i potvrdila da nije zadovoljna njegovim ponašanjem, istakavši da tako ne treba da se ponaša muškarac koji ima devojku, Janjuš je bio prilično direktniji i potvrdio je raskid.

"Bilo nam je lepo"

- Ne želim da komentarišem nju uopšte, nisam sa devojkom i to je to. Već par dana nismo zajedno. Neću ništa loše reći, ne komentarišem, želim joj sve najlepše - rekao je Janjuš za Pink.rs, a na pitanje o odnosu sa Poršelinom rekao je:

- Sreo sam se sa Slađom u Crnoj Gori, izašli smo, lepo nam je bilo. Ona otišla svojim putem, ja svojim i to je sve - poručio je on za pomenuti medij.

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23:12
STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV