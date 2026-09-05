STANIJA SE POJAVILA U ŠIMANOVCIMA, PA OSTAVILA SVE U ČUDU! Nije izašla iz kola, a razlog je HIT
- Stanija Dobrojević stigla je pred Šimanovce uoči početka 'Elite 10', ali nije izašla iz automobila niti dala izjavu novinarima.
- Objasnila je da nije bila sređena i da nije želela da se u takvom izdanju pojavi pred kamerama.
- Ranije je misteriozno najavila otvaranje nove sezone i poručila da bi njen dolazak mogao da bude 'bum'.
Stanija Dobrojević, pobednica prošlogodišnje sezone "Elite", stigla je pred početak nove, jubilarne sezone rijalitija, "Elite 10", ali je svojim dolaskom iznenadila okupljene predstavnike medija.
Nije davala izjavu
Dobrojevićeva je pred Šimanovce stigla automobilom, u društvu prijateljice, međutim, ovog puta nije želela da izađe pred kamere i da izjavu za pripadnike sedme sile.
Kako je objasnila, razlog je bio potpuno jednostavan – nije bila sređena i nije želela da se u takvom izdanju pojavi pred objektivima.
Iako su novinari očekivali da će Stanija podeliti prve utiske pred početak nove sezone i otkriti šta očekuje od „Elite 10“, ona je ostala u automobilu, dok joj je društvo pravila prijateljica.
Stanija otvara "Elitu 10"
Podsetimo, pobednica “Elite 9“ se osvrnula nedavno i na 5. septembar kada je čeka glamurozno otvaranje nove sezone Elite 10, te misteriozno otkrila da li i ona postaje novi učesnik ili učesnik sa zadatkom.
Stanija podržala Slađu Poršelinu:
- Ovih dana niko nije mogao da dođe do mene i da me dobije na telefon, osim velikog šefa koji mi je rekao kad se vežba za otvaranje nove sezone. Postoji priprema i biće spektakl. Očekivala sam haljinu, ali šta izvodimo ne znam hoće li moći haljina. Videćemo šta će biti, možda ostanem i koji dan, bio bi bum, ali kako za koga. Nećemo dalje o tome – misteriozna je bila Stanija.