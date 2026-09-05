Slušaj vest

Stanija Dobrojević, pobednica prošlogodišnje sezone "Elite", stigla je pred početak nove, jubilarne sezone rijalitija, "Elite 10", ali je svojim dolaskom iznenadila okupljene predstavnike medija.

Nije davala izjavu

Dobrojevićeva je pred Šimanovce stigla automobilom, u društvu prijateljice, međutim, ovog puta nije želela da izađe pred kamere i da izjavu za pripadnike sedme sile.

Kako je objasnila, razlog je bio potpuno jednostavan – nije bila sređena i nije želela da se u takvom izdanju pojavi pred objektivima.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Iako su novinari očekivali da će Stanija podeliti prve utiske pred početak nove sezone i otkriti šta očekuje od „Elite 10“, ona je ostala u automobilu, dok joj je društvo pravila prijateljica.

Stanija otvara "Elitu 10"

Podsetimo, pobednica “Elite 9“ se osvrnula nedavno i na 5. septembar kada je čeka glamurozno otvaranje nove sezone Elite 10, te misteriozno otkrila da li i ona postaje novi učesnik ili učesnik sa zadatkom.

Stanija podržala Slađu Poršelinu:

1/5 Vidi galeriju Jedna od najzapaženijih učesnica, Slađa Lazić Poršelina, spremna je da ponovo privuče sve poglede javnosti. Foto: Prinstcreeen, Petar Aleksic/Kurir, Printscreen

- Ovih dana niko nije mogao da dođe do mene i da me dobije na telefon, osim velikog šefa koji mi je rekao kad se vežba za otvaranje nove sezone. Postoji priprema i biće spektakl. Očekivala sam haljinu, ali šta izvodimo ne znam hoće li moći haljina. Videćemo šta će biti, možda ostanem i koji dan, bio bi bum, ali kako za koga. Nećemo dalje o tome – misteriozna je bila Stanija.