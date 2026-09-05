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Stefan Karić stigao je pred početak nove sezone rijalitija „Elita 10“, ali za razliku od pojedinih učesnika koji su pred ulazak otvorili brojne teme, on nije bio naročito raspoložen za davanje izjava.

Karić se kratko obratio okupljenim predstavnicima medija, a na pitanje kako se oseća pred ulazak u Belu kuću jasno je stavio do znanja da nema nervoze.

- Nemam tremu, spreman sam - kratko je poručio Stefan.

00:22 Stefan Karić Izvor: Kurir

Nije želeo dodatno da otkriva svoje planove, niti šta publika može da očekuje od njega u novoj sezoni, pa je ostao misteriozan pred sam početak rijalitija.

"Kad sam video i čuo ko sve ulazi, poz“

Inače, pre nego što je stigao u Šimanovce, Stefan je na društvenim mrežama ostavio poruku koja je mnoge navela na zaključak da je odustao od učešća u rijalitiju, i to nakon što je saznao spisak takmičara.

1/5 Vidi galeriju Iako je njegov ulazak u „Elitu 10“ važio za siguran, Stefan Karić je objavom iz aviona tik pred početak rijalitija uspeo da zbuni i šokira svoje pratioce Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Pirntscreen

Ulje na vatru dodatno je dolio njegov otac Osman Karić, koji je podelio sinovljev snimak uz stihove pesme Ane Nikolić "Hvala, doviđenja“. Osman je potom, u svom prepoznatljivom stilu, sinu poželeo srećan put u Ameriku, a u poruci mu je poručio i da pozdravi Dalilu Dragojević, koja već neko vreme živi u Njujorku.

"Nisam planirao da uđem ponovo..."

Podsetimo, Stefan je nedavno priznao šta se promenilo u proteklom periodu, odnosno u ovih godinu dana koliko je bio van rijalitija

1/6 Vidi galeriju Stefan Karić, bivši učesnik Elite, sada je šesti potpisnik ugovora za učešće u jubilarnoj, desetoj sezoni Elite Foto: Pirntscreen, Pink, Printscreen Pink

- Šta sam promenio?! Iskreno, bio sam malo van medijske pažnje, što mi je prijalo. Restartovalo me je i napunio sam baterije. Nisam iskreno planirao da opet uđem, ali eto, ti ljudi su me bezbroj puta ispoštovali i izašli u susret, malo je glupo da ne budem tu ja za njih i da ih ja ispoštujem i da na neki način pomognem i ja njima. Ne postoje razlike što se mene tiče, da sam malo smireniji, mirniji, videćemo, da ne pričam puno, pa onda znaš kako ispadne to na kraju... - zaključio je Stefan Karić za medije.

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