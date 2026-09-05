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Poznati biznismen Branko Babić organizovao je gala proslavu povodom 18. rođendana svog sina, okupivši brojne zvanice na jednom mestu.

Biznismen s naslednikom dočekuje goste

Otac i sin stigli su među prvima na svečanost kako bi lično dočekali sve drage goste i započeli veliko slavlje.

1/5 Vidi galeriju Branko Babić posvećen majci Foto: Kurir Televizija, Youtube Printscreen/Biznis priče

Mladi slavljenik zablistao je u besprekorno skrojenom crnom odelu sa leptir mašnom, pise Pink, pokazavši eleganciju dostojnu ove posebne prilike. Prostor je bio bajkovito dekorisan raskošnim cvetnim aranžmanima u plavo-ljubičastim tonovima i svećama, što je stvorilo izuzetno ambijentalnu atmosferu.

Sve gori od VIP zvanica

Inače, među prvim VIP zvanicama na slavlje su stigli muzički par Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, vidno raspoloženi za provod.

Odmah za njima pažnju prisutnih privukla je i popularna pevačica Stoja Novaković, koja je na gala događaj došla u društvu supruga Igora.

1/7 Vidi galeriju Stoja Novaković Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Print Screen

Ipak, mnogima je zapalo za oko to što Stoja ove večeri nije otišla u Šimanovce kako bi svom sinu pružila podršku pred ulazak u "Elitu 10". Umesto toga, pevačica je odlučila da se pojavi na slavlju i uživa u večeri sa suprugom.

Zgodna voditeljka Bojana Lazić zablistala je večeras u preuskoj crnoj haljini, te su sve oči bile uprte u nju, piše Vlic.

Sve je spremno za gala punoletstvo za pamćenje, a vrhunski provod uz muziku trajaće do ranih jutarnjih časova.