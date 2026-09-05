DOK JOJ SIN ULAZI U "ELITU 10", STOJA OTIŠLA NA SLAVLJE! Pevačica stigla na 18. rođendan naslednika Branka Babića, estrada se okupila u velikom broju
- Branko Babić organizovao je gala proslavu 18. rođendana sina, uz brojne zvanice i raskošno dekorisan prostor.
- Među gostima su bili Zorica Brunclik, Kemiš i Stoja Novaković, koja je umesto Šimanovaca došla na slavlje sa suprugom.
Poznati biznismen Branko Babić organizovao je gala proslavu povodom 18. rođendana svog sina, okupivši brojne zvanice na jednom mestu.
Biznismen s naslednikom dočekuje goste
Otac i sin stigli su među prvima na svečanost kako bi lično dočekali sve drage goste i započeli veliko slavlje.
Mladi slavljenik zablistao je u besprekorno skrojenom crnom odelu sa leptir mašnom, pise Pink, pokazavši eleganciju dostojnu ove posebne prilike. Prostor je bio bajkovito dekorisan raskošnim cvetnim aranžmanima u plavo-ljubičastim tonovima i svećama, što je stvorilo izuzetno ambijentalnu atmosferu.
Sve gori od VIP zvanica
Inače, među prvim VIP zvanicama na slavlje su stigli muzički par Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, vidno raspoloženi za provod.
Odmah za njima pažnju prisutnih privukla je i popularna pevačica Stoja Novaković, koja je na gala događaj došla u društvu supruga Igora.
Ipak, mnogima je zapalo za oko to što Stoja ove večeri nije otišla u Šimanovce kako bi svom sinu pružila podršku pred ulazak u "Elitu 10". Umesto toga, pevačica je odlučila da se pojavi na slavlju i uživa u večeri sa suprugom.
Zgodna voditeljka Bojana Lazić zablistala je večeras u preuskoj crnoj haljini, te su sve oči bile uprte u nju, piše Vlic.
Sve je spremno za gala punoletstvo za pamćenje, a vrhunski provod uz muziku trajaće do ranih jutarnjih časova.