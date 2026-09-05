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Slađa Poršelina je objasnila zbog čega se pred kamerama pojavila upravo sa krunom, jasno stavljajući do znanja kako vidi svoju poziciju na rijaliti sceni.

- Nosim krunu kao kraljica rijalitija. Poslala sam Maju Marinković u penziju – poručila je Slađa Poršelina.

Foto: Kurir

Ovom izjavom direktno je pecnula Maju Marinković, koja je godinama važila za jednu od najzapaženijih rijaliti učesnica.

Slađa očigledno u novu sezonu ulazi puna samopouzdanja, a ostaje da se vidi da li će njena prozivka stići do Maje i da li će uslediti odgovor.

Nije prvi put

Ovo nije prvi put da Slađa potkači Maju. Naime, nedavno je odgovorila na pitanje da li je novac promenio ljude oko nje, Slađa Lazić Poršelina je, kao i uvek, bila iskrena, ali je potkačila i bivšu drugaricu Maju Marinković.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Marko Karović

- Kao prvo, novac je promenio sve ljude oko mene, koji su me gledali kroz novac. Sva ta lažna prijateljstva i druženja zbog medijskog pojavljivanja, da ne pričam o muškarcima koji žele da budu sa mnom isključivo zbog medija. Onda kada dam neku viralnu izjavu, počinju da me pljuju po portalima, ako su medijski eksponirani. Neću oko sebe te ljude iz kojih izlazi pakosna zloba - započela je Poršelina za emisiju "Demanti", pa nastavila:

- Ja sam uvek želela da moje drugarice budu najuspešnije. Nikada nisam bila ljubomorna na najlepše i najuspešnije starlete u Srbiji i družila sam se sa njima. Čak sam ja najmanje zarađivala, one su zarađivale deset puta više od mene, pa sam bila srećna zbog njih. Ali onda, kada sam ja krenula tim stopama i kada sam počela da budem u rangu sa Majom Marinković, slobodno to mogu da kažem, ta ista Maja je počela da me pljuje - rekla je starleta za Informerovu emisiju.