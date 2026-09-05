"IMAM 110 DINARA" Miljana pokazala šta se nalazi u njenoj torbi pred početak "Elite 10" (VIDEO)
- Miljana Kulić je pred novinarima otvorila torbu i pokazala šta je ponela pred ulazak u Elitu 10.
- Otkrila je da kod sebe ima svega 110 dinara, što je izazvalo posebnu pažnju.
Pred okupljenim novinarima Miljana Kulić je otvorila svoju torbu i pokazala šta je sve ponela sa sobom pred ulazak u rijaliti, a onda je usledilo priznanje koje je izazvalo posebnu pažnju.
Naime, Kulićeva je otkrila da kod sebe ima svega 110 dinara.
- Imam 110 dinara - rekla je Miljana dok je pokazivala sadržaj svoje torbe.
U prilogu pogledajte kako je to izgledalo:
Miljana je tako i pred sam ulazak ostala dosledna svom spontanom ponašanju, a nema sumnje da će njeno pojavljivanje u novoj sezoni ponovo biti jedna od tema koje će privlačiti veliku pažnju gledalaca.
Osim toga, ona je u jednom momentu sa prozora poručila jasno i glasno: "Ja sam pobednica Elite 10":
Podsetimo, pred sam ulazak, Miljana je razgovarala sa okupljenim medijima i odgovorila na pitanje o novoj ljubavi, kao i mogućnosti da Lazar Čolić Zola ponovo uđe u rijaliti, Miljana nije želela mnogo da otkriva.
- Ako treba da se desi, desiće se – poručila je kratko.
Miljana je otkrila i da je sa sobom ponela lek koji koristi za mršavljenje, napominjući da mora da ga čuva u frižideru. Takođe je priznala da njena majka Marija Kulić nije podržala odluku da ponovo uđe u rijaliti.
Posebno burno reagovala je na priče da je navodno bila na letovanju sa Janjušem. Miljana je to kategorički demantovala.
- Ja sa rijaliti igračima ne idem na letovanje, jer će ispasti da me je je*ao – rekla je Miljana u svom prepoznatljivom maniru.