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Pred okupljenim novinarima Miljana Kulić je otvorila svoju torbu i pokazala šta je sve ponela sa sobom pred ulazak u rijaliti, a onda je usledilo priznanje koje je izazvalo posebnu pažnju.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Kurir

Naime, Kulićeva je otkrila da kod sebe ima svega 110 dinara.

- Imam 110 dinara - rekla je Miljana dok je pokazivala sadržaj svoje torbe.

U prilogu pogledajte kako je to izgledalo:

00:10 Miljana Kulić Izvor: Kurir

Miljana je tako i pred sam ulazak ostala dosledna svom spontanom ponašanju, a nema sumnje da će njeno pojavljivanje u novoj sezoni ponovo biti jedna od tema koje će privlačiti veliku pažnju gledalaca.

Osim toga, ona je u jednom momentu sa prozora poručila jasno i glasno: "Ja sam pobednica Elite 10":

00:11 Miljana Kulić na prozoru je porucila da je ona pobednica Elite Izvor: Kurir

Podsetimo, pred sam ulazak, Miljana je razgovarala sa okupljenim medijima i odgovorila na pitanje o novoj ljubavi, kao i mogućnosti da Lazar Čolić Zola ponovo uđe u rijaliti, Miljana nije želela mnogo da otkriva.

- Ako treba da se desi, desiće se – poručila je kratko.

Miljana je otkrila i da je sa sobom ponela lek koji koristi za mršavljenje, napominjući da mora da ga čuva u frižideru. Takođe je priznala da njena majka Marija Kulić nije podržala odluku da ponovo uđe u rijaliti.

Posebno burno reagovala je na priče da je navodno bila na letovanju sa Janjušem. Miljana je to kategorički demantovala.

- Ja sa rijaliti igračima ne idem na letovanje, jer će ispasti da me je je*ao – rekla je Miljana u svom prepoznatljivom maniru.