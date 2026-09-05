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Ivan Marinković stigao je pred početak nove sezone rijalitija "Elita 10", a pre ulaska u Belu kuću govorio je o odnosu sa Miljanom Kulić, ali i otkrio da ove sezone u rijaliti ne ulazi sam.

Naime, Ivanu će u "Eliti 10" društvo praviti njegova mezimica – pas koji nosi ime Elita. Marinković je otkrio da mu je važno da se ostali učesnici prema njoj odnose s poštovanjem i da joj boravak u rijalitiju protekne što prijatnije.

"Nadam se da će je svi ispoštovati i biti dobri prema njoj. Uzbuđena je, ali eto, videćemo kako će se snaći. Obično oni koji ne vole pse, ne vole ni ljude. U jednoj sezoni bio sam sa svojim psom Bekom i bilo je baš puno ljudi koji nisu voleli pse", rekao je Ivan.

Otkrio zašto ulazi u Elitu 10

1/8 Vidi galeriju Ivan Marinković je stigao na početak nove sezone rijalitija "Elita 10" Foto: Kurir

Marinković je priznao i da ovog puta u „Elitu 10“ ne ulazi potpuno rasterećen, budući da je, kako kaže, ostavio neke nedovršene stvari van rijalitija.

Detaljnije u prilogu.

00:27 Ivan Marinković Izvor: Kurir

"Ovo je prvi put da ne ulazim baš rasterećen, jer nisam završio sve što sam poželeo. Iskreno, nisam ni planirao da uđem ove sezone ovoliko brzo, ali eto, desilo se. Shvatio sam da ova "all stars" sezona ne treba da prođe bez mene", istakao je Ivan.

O Miljani Kulić

Ivan se osvrnuo i na trenutni odnos sa Miljanom Kulić, majkom njegovog deteta, pa priznao zbog čega nije otišao u Niš da vidi sina.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Kurir

- Od odlaska u Niš nije bilo ništa. To je moja konačna odluka. Znam da će biti ljudi koji će to osuđivati, ali to je moja odluka. Znam da ulazi cela porodica Kulić i nadam se da će biti korektni, ali to je malo teže. Oni ne mogu da se pomire sa nekim stvarima, i verujem da će Miljana ponovo biti agresivna - rekao je Ivan, pa dodao:

- Miljana ne može da podnese moj uspeh, ali nadam se da će ove godine biti drugačije - rekao je Ivan.