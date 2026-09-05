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Anđela Đuričić stigla je pred početak nove sezone rijalitija Elita 10 a već po dolasku dogodila joj se mala neprijatnost.

Naime, Anđela je imala problem da otvori vrata automobila, pa se nekoliko trenutaka mučila da otvori gepek.

1/4 Vidi galeriju Anđela Đuričić pred ulazak u Elitu 10 Foto: Kurir

Nakon malog peha nije se dugo zadržavala pred okupljenim predstavnicima medija. Novinari su pokušali da dobiju izjavu pred njen ulazak, ali je Đuričićeva kratko poručila da nema vremena za razgovor.

– Žurim, ne mogu da pričam – rekla je Anđela i nastavila dalje.

Tako je ostala tajanstvena pred sam početak Elite 10 ne želeći da otkrije šta publika može da očekuje od nje u novoj sezoni.

Anđela prva potpisala ugovor za Elitu 10

Drugoplasirana učesnica osme sezone, Anđela Đuričić, zvanično je bila prvi potpisani takmičar za "Elitu 10", koja će, prema rečima prvog čoveka Pinka, po svemu nadmašiti dosadašnje projekte.

1/5 Vidi galeriju Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se oglasio putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je drugoplasirana učesnica osme sezone "Elite", Anđela Đuričić, prvi potpisan ugovor za "Elitu 10" Foto: Printscreen, Printscrean, Pritnscreen

- Anđela je prvi potpisan ugovor za Elitu 10. To je sad praktično 'All stars' i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor, vice šampion 'Elite 9'. Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethonih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja”, poručio je Željko Mitrović.

Povodom potpisa novog ugovora i ulaska u projekat koji okuplja najbolje iz dosadašnjih sezona, kratko se obratila i sama Anđela:

- Hvala puno na prilici i da vam bude sa srećom deseta sezona- dodala je ona.