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Uroš Stanić stigao je pred početak nove sezone rijalitija Elita 10 a svojim pojavljivanjem odmah je privukao pažnju okupljenih.

Stanić se pojavio sa dugom kosom, odnosno nadogradnjom, dok je za ulazak odabrao šorts i upečatljiv stajling.

Ipak, najveću pažnju izazvala je njegova izjava pred kamerama. Uroš je poručio da u novu sezonu ulazi kao žena , a potom izneo i tvrdnju o promeni pola.

1/9 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Kurir

- U Eliti 10 sam žena. Ekskluzivno menjam pol na Pinku - izjavio je Uroš pred ulazak.

Njegova izjava odmah je privukla pažnju prisutnih, a ostaje da se vidi da li je reč o najavi koju ozbiljno namerava da realizuje ili provokaciji pred početak nove sezone.

Haos pred početak

Miljana Kulić i Uroš Stanić nisu ni zakoračili kako treba u novu sezonu Elite 10 a između njih su već pale teške reči.

Sve je počelo kada je Uroš na samom ulasku ugledao Miljanu i dobacio joj:

1/5 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Kurir

– Ćao, ku*vo!

Kulićeva mu nije ostala dužna, već je pred kamerama odgovorila nizom uvreda.

– Raspala pederčina, je*aću mu mamu u p*** ! Ko ga j*be, raspala pederčina! – poručila je Miljana.

Sudeći po njihovom prvom susretu, stari sukobi nisu zaboravljeni, a već na samom početku nove sezone jasno je da između Miljane i Uroša neće nedostajati tenzija.

Na pitanje novinara šta se zapravo dogodilo između njih, Stanić je odgovorio provokacijom.

- Pomislila je da sam ja doktor i da mogu da je izlečim – rekao je Uroš.

Sudeći po njihovim prvim susretima, odnos Uroša i Miljane mogao bi da bude jedan od burnijih u novoj sezoni.