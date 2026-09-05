"U ELITI 10 SAM ŽENA" Uroš Stanić stigao sa nadogradnjom i šminkom, pa usledio težak okršaj sa Miljanom Kulić: Pomislila je da mogu da je...
- Uroš Stanić je pred ulazak u Elitu 10 stigao sa nadogradnjom i poručio da u sezonu ulazi kao žena, uz tvrdnju da menja pol na Pinku.
- Na samom početku došlo je do žestokog sukoba sa Miljanom Kulić, uz međusobne uvrede pred kamerama.
- Stanić je kasnije rekao da je Miljana pomislila da je on doktor i da može da je izleči.
Uroš Stanić stigao je pred početak nove sezone rijalitija Elita 10 a svojim pojavljivanjem odmah je privukao pažnju okupljenih.
Stanić se pojavio sa dugom kosom, odnosno nadogradnjom, dok je za ulazak odabrao šorts i upečatljiv stajling.
Ipak, najveću pažnju izazvala je njegova izjava pred kamerama. Uroš je poručio da u novu sezonu ulazi kao žena , a potom izneo i tvrdnju o promeni pola.
- U Eliti 10 sam žena. Ekskluzivno menjam pol na Pinku - izjavio je Uroš pred ulazak.
Njegova izjava odmah je privukla pažnju prisutnih, a ostaje da se vidi da li je reč o najavi koju ozbiljno namerava da realizuje ili provokaciji pred početak nove sezone.
Haos pred početak
Miljana Kulić i Uroš Stanić nisu ni zakoračili kako treba u novu sezonu Elite 10 a između njih su već pale teške reči.
Sve je počelo kada je Uroš na samom ulasku ugledao Miljanu i dobacio joj:
– Ćao, ku*vo!
Kulićeva mu nije ostala dužna, već je pred kamerama odgovorila nizom uvreda.
– Raspala pederčina, je*aću mu mamu u p*** ! Ko ga j*be, raspala pederčina! – poručila je Miljana.
Sudeći po njihovom prvom susretu, stari sukobi nisu zaboravljeni, a već na samom početku nove sezone jasno je da između Miljane i Uroša neće nedostajati tenzija.
Na pitanje novinara šta se zapravo dogodilo između njih, Stanić je odgovorio provokacijom.
- Pomislila je da sam ja doktor i da mogu da je izlečim – rekao je Uroš.
Sudeći po njihovim prvim susretima, odnos Uroša i Miljane mogao bi da bude jedan od burnijih u novoj sezoni.