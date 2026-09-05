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Željko Mitrović na spektakularan način otvorio je novu sezonu "Elite 10". U gondoli mu je društvo pravila Stanija Dobrojević, pobednica "Elite 9", a ovaj nesvakidašnji prizor označio je početak jubilarne, desete sezone popularnog rijalitija.

Posebnu atmosferu upotpunila je muzika, pa se tokom vožnje čula Mitrovićeva omiljena pesma "My Way". Na taj način simbolično je stavljena tačka na prethodnu sezonu i najavljen početak nove rijaliti avanture.

1/4 Vidi galeriju Početak Elite 10 Foto: Printscreen Pink

Vožnja gondolom bila je prilika i da Željko Mitrović govori o velikim umetnicima koji su svojim radom ostavili trag u istoriji i pomerali granice svog vremena. Istakao je da upravo među takvim ličnostima vidi neke od svojih najvećih idola i uzora.

Novi početak

Na kraju vožnje usledio je i poseban trenutak. Željko Mitrović upalio je večni plamen, čime je simbolično označio početak nove ere i zvanično otvorio jubilarnu sezonu "Elite 10". Narednih deset meseci publiku očekuje još jedna velika rijaliti priča, uz brojne novitete i iznenađenja.

Kako je najavio Mitrović, ovogodišnja "Elita" neće se zasnivati isključivo na emotivnim odnosima, već će poseban akcenat biti stavljen i na umetnost.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

- Ova Elita će prikupiti sve ono najbolje, neće se samo bazirati na emotivnim odnosima, već i na umetnosti. Imaće umetničku zalagaonicu, dosta novina. Sve ostalo, manje-više, ostaje kao što je bilo i pre - istakao je Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group.

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