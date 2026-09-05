Slušaj vest

Atmosfera pred početak jubilarne desete sezone "Elite" dodatno se zahuktala kada se Željko Mitrović pojavio u palati "Milenija", gde je zajedno sa Stanijom Dobrojević i Ognjenom Amidžićem predstavio jedno od velikih noviteta koje očekuje učesnike.

1/4 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

Novi član "Elite 10" privukao pažnju

Čelnik "Pinka" obišao je kompleks i tom prilikom prisutnima pokazao dugo najavljivanog duhovnog savetnika, koji će tokom narednih meseci imati važnu ulogu u životu učesnika "Elite 10" i biti im svojevrsna podrška tokom boravka u rijalitiju.

Mitrović je objasnio da je palata "Milenija" zamišljena kao povratak nekim starim konceptima, ali uz potpuno nova pravila i sadržaje.

- Sada je vreme da pobednici "Elite 9" i voditelju Ognjenu Amidžiću pokažem čudo. Palata "Milenija" je praktično povratak korenima. Ovde je bila proročica, a sada je tu duhovni savetnik. U produžetku se nalazi pozorište, a zatim i velika sala - rekao je Mitrović.

1/4 Vidi galeriju Početak Elite 10 Foto: Printscreen Pink

Duhovni savetnik kao podrška takmičenjima

Kako je istakao, duhovni savetnik bi trebalo da bude neko kome učesnici mogu da se obrate u trenucima kada im je potrebna dodatna podrška, posebno imajući u vidu da u rijalitiju provode gotovo godinu dana.

- Ovde žive ljudi, skoro godinu dana. Svi oni su nečija deca, roditelji, unuci, braća i sestre. Nekada se zapitaju da li se duhovno debalansiraju. Duhovni savetnik je tu da im pomogne i na neki način ih osvesti. Najbliži je psihijatru i tu je za one koji na neki način ispadnu iz koloseka - objasnio je Željko Mitrović.

Mitrović isprobao sportsku salu

Nakon palate "Milenija", ekipa je obišla i sportsku salu, koja će tokom nove sezone biti namenjena različitim sportskim aktivnostima.

Učesnici će tako imati priliku da pokažu svoje sposobnosti na terenu, a Mitrović je lično isprobao prostor i uverio se u uslove koje će takmičari imati.

Konceptualna umetnost

Posebnu pažnju privukla je i velika sala palate "Milenija", gde će učesnici "Elite 10" dobiti priliku da se predstave kroz različite vidove konceptualne umetnosti.

Ovaj prostor donosi potpuno drugačiji sadržaj u odnosu na ono što smo do sada gledali, a umetnost će, prema najavama, imati značajno mesto u jubilarnoj sezoni.

Ostaje da vidimo kako će se učesnici snaći sa svim novitetima i kakvu će ulogu duhovni savetnik imati tokom njihovog boravka u "Eliti 10". Jedno je sigurno - jubilarna sezona donosi brojne promene i iznenađenja.