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Učesnici jubilarne desete sezone "Elite" polako su pristigli u Šimanovce, a među njima je bila i Anđela Đuričić, koja je spremna za veliki ulazak na velelepno imanje.

Anđela je u Šimanovce stigla u posebnom društvu, sa svojim psom Snupijem, koji će joj se pridružiti u rijalitiju, a pred okupljenim medijima je progovorila o odnosu sa Gastozom:

Anđela Đuričić pred ulazak u Elitu 10 Foto: Kurir

- Spremna sam... Dobro sam, uzbuđeno jer žurim, kasnim... Nenad mi je poželeo sve najbolje - poručila je Anđela i progovorila o raksidu sa Gastozom pred Elitu 10.

"Rastanak od njega mi teško pada"

- Iskreno, rastanak od Gastoza mi teško pada, emocija je tu, postojeća je i velika je, ali moram da otkrijem da Gastoz i ja nismo zajedno. Nije realno, 10 meseci smo odvojeni fizički, ako je nešto suđeni da bude, biće svakako. Valjda je tako trebalo. Meni sestra treba da se porodi, stalno o svemu razmišljam. Sve će na dobro doći, ima svega - otkrila je Anđela i dodala:

Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Ja sam rekla sve što sam imala o Kariću, ja sa njim da budem dobra, to ne postoji. On je prešao neke granice u svakom mogućem smislu i tu povratka nema. Nova rutina je to što ću trenirati aktivno - poručila je ona.

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UROŠ STANIĆ Izvor: Kurir