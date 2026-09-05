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Nova učesnica "Elite 10" je Hrvatica koja dolazi iz Dugog Sela, Laura Prgomet koju je šira publika upoznala u učešću u jednom rijalitiju, a njena čuvena rečenica "Koji ti je datum rođenja?" postala je viralna na društvenim mrežama, a neretko se i danas koristi u šali.

Laura je preko noći dospela u centar pažnje i postala je prepoznatljiva širom regiona. Na svoju popularnost reagovala je s dozom humora, priznajući da se oseća kao "Kim Kardašijan iz Dugog Sela". Ipak, mnogi se pitaju ko je zapravo Laura?

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

Nedavno bila uhapšena

Osim zbog učešća u rijalitiju, u fokus medijskog izveštavanja je došla kada je osvanula vest o njenom hapšenju koje se dogodilo pre oko dva meseca.

U večernjim satima u jednom kafiću u Dubrovniku dogodio se incident u kojem je jedna ženska osoba lomila stvari, objavio je Dubrovački dnevnik.

Incident se dogodio nešto posle 20.30 sati. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su da su priveli žensku osobu koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu.

Kako detaljnije navodi Dubrovački dnevnik, Laura Prgomet je ušla u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela da pravi haos i lomi inventar.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Ona je odmah i sprovedena u policijske prostorije.

Kako priča svedok, gosti koji su se zatekli tu, nisu se ugodno osećali i mnogi su odlučili da napuste lokal, kako bi što pre izbegli veći incident. Policija je ostala skoro do 2 po ponoći, a kafić je pretrpeo štetu ne samo zbog polomljenih čaša, nego i zbog gostiju koji su u žurbi otišli bez da su platili piće!

Reagovala i Hitna pomoć

Svedoci su takođe ispričali da je pre policije stigla ekipa Hitne pomoći, jer su zaposleni iz kafića procenili da je Lauri potrebna lekarska pomoć zbog njenog ponašanja.

Neki od gostiju tvrde da je u obližnjem hostelu polomila deo nameštaja u jednoj od soba, ali pošto vlasnik nije bio u Dubrovniku, redakcija nije uspela da ga dobije telefonom kako bi potvrdio te navode.

"Stidim se, potražila sam stručnu pomoć"

Laura se nedavno otvoreno obratila javnosti, te iznela svoju stranu priče o pomenutom incidentu.

Na početku poruke navela je da je ostala šokirana kada je prvi put pogledala snimke incidenta.

„Kada sam prvi put pogledala snimke tog događaja, ostala sam šokirana. Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla da prepoznam. Ponašanje koje se na njima vidi nije ponašanje kakvo me inače opisuje niti predstavlja moje vrednosti, moj karakter i način na koji živim svoj život“, poručila je.

1/6 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Istakla je da ne traži opravdanje za svoje postupke i da u potpunosti prihvata odgovornost za ponašanje koje je,

kako kaže, izazvalo nelagodu i dodatni posao policijskim službenicima. Celo njeno saopštenje možete pročitati OVDE.

Ovako je izgledalo njeno provođenje:

Postala hit na TikToku

Svojevremeno Laura je jednom izjavnom podigla prašinu.

"Našalila sam se opet na svoj račun tim poređenjem sa Kim u TikTok lajvu. Popularnost počinje da mi prija, svakako sam očekivala reakcije na svoju pojavu, a iako sam preživela lavinu kritika, mislim da mi je sad skroz jednostavno da podnosim sve jer ljudi počinju da me vole. Ima dosta tinejdžera koji traže da se fotografiramo, puno poruka podrške i sve to mi je baš simpatično. Moram da priznam da na Fejsbuk ne ulazim jer je tamo najviše osoba koje pišu hejt poruke, ali na Instagramu i TikToku svi mi pišu da sam najzabavnija u emisiji i da samo zbog mene prate i, naravno, svi me pitaju - koji mi je datum rođenja", govorila je Laura jednom prilikom.

Jedno je sigurno - Laura svojom pojavom i ponašanjem privlači pažnju gde god da se pojavi, pa je jasno da će šou u Eliti 10 biti nezaboravan.