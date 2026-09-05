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Stanija Dobrojević je otvorila veče uoči početka "Elite 10" zajedno sa čelnikom "Pinka", Željkom Mitrovićem, a u jednom momentu je stala pred okupljene predstavnike medija u Šimanovcima, te sumirala utiske o prošloj, ali i novoj sezoni.

Ona se, najpre, osvrnula na samo otvaranje, istakavši da će to večno pamtiti:

- Otvaranje je bilo spektakularno. Ovo ću pamtiti zauvek. Imala sam tremu, ali se trudim da budem pribrana - rekla je pobednica "Elite 9".

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir

"Najlepše godine sam ostavila u rijalitiju"

- Meni je ovo ipak emotivno, ja sam najlepše godine ostavila u rijalitiju i sad mi je kao da se opraštam od rijaliti karijere ovom spektakularnom večeri. Bila sam deo ovog prijekta i ponosna sam - iskrena je bila Stanija, pa se priestila prošle sezone:

- Dovoljno sam plakala u protekloj, najtežoj sezoni. Mnogo sam patila, eli eto, nagrađena sa pobedom - a zatim se osvrnula na sukobe sa Majom Marinković:

- Maja me je mnogo vređala - prisetila se Stanija jednog zajedničkog gostovanja u emisiji.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekla:

07:44 stanija dobrojevic o eliti 10 Izvor: Kurir

"Biće priča iz prošle sezone"

- Ako ovi jaki igrači ne zavrte priču, možda ću od Nove godine doći opet - rekla je ona, a u tom trenutku je iza nje prošla Aneli Ahmić, pa se upravo na to nadovezala:

- Sigurno će biti još uvek i prošlih priča iz prošle sezone.

Na pitanje novinara o tome šta će uraditi ako Aneli pobedi, a ona, kao prošlogodišnja pobednica bude trebalo da joj čestita:

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

- Ja sam profesionalac, ko god pobedi, ja ću rado čestitati. Najbolji treba da pobedi.

Stanija se osvrnula i na "remont" Aneli Ahmić, istakavši da je njen izgled prijatno iznenađenje:

- Lepa joj je kosa, prijatno iznenađenje. Ona je jedna od favorita. Filip Car je isto ozbiljan rijaliti igrač. S obzirom na to koliko je Aneli bolela moja pobeda, želim joj da pobedi, ali znaće da ovog puta nisam kriva ja.