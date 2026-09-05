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Sanja Grujić pojavila se pred kamerama pred početak nove sezone Elite, a tom prilikom otkrila je zanimljiv detalj iz svog odnosa sa Aneli Ahmić.

Naime, Sanja je kroz razgovor otkrila da ona i Aneli razmenjuju brojeve hirurga, što je odmah privuklo pažnju prisutnih predstavnika medija.

Sanja se dotakla i svog bivšeg dečka, ali nije želela previše da produbljuje tu temu. Na pitanje o njegovim komentarima bila je kratka i jasna:

02:50 Sanja Grujic intervju pre ulaska Izvor: Kurir

Ko je povređen, ima pravo da komentariše, poručila je Sanja pred kamerama.

Ovom izjavom ostavila je prostora za nagađanja na koga je tačno mislila i šta se dešavalo nakon njihovog raskida.

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