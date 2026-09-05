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Bebi Dol jedna je od novih učesnika Elite 10, a pred sam ulazak na imanje, govorila je sa pripadnicima sedme sile, te odgovorila na pitanje o navodnim posebnim uslovima za ovo učešće:

- Meni to apsolutno nije potrebno. Meni je poseban ceo život, ne trebaju mi posebni uslovi - ostala je tajanstvena pevačica.

1/7 Vidi galeriju Bebi Dol pred ulazak u Elitu 10 Foto: Kurir

Na pitanje novinara da li je najveća zvezda u Beloj kući, rekla je sledeće:

- Ja nisam brojala ništa, nemam takav odnos prema sebi. Imam te pesme koje su najveći kompliment, ljudi me znaju. Zahvalna sam, ja nisam ni glumica ni model, ali videćemo - rekla je Bebi Dol okupljenim medijima.

Pevačica je jasno poručila da neće dozvoliti da bilo ko diskredituje njen rad i ono što je tokom godina ostvarila, ističući da iza sebe ima pesme koje publika sluša i pamti i posle više od dve decenije.

Povlačenje iz javnosti

Bebi Dol se potom osvrnula i na period kada se povukla iz javnosti. Kako je objasnila, jedan od razloga zbog kojih je dugo nije bilo bili su njeni roditelji, kojima je želela da bude posvećena.

Pogledajte šta je sve rekla:

00:58 Bebi dol Izvor: Kurir

Govoreći o njima, prisetila se zajedničkih trenutaka i pokazala emotivnu stranu, stavljajući do znanja koliko su roditelji imali važno mesto u njenom životu.

Ipak, kada je reč o karijeri, ostala je odlučna - iza svog rada stoji i ne želi da dozvoli da se umanji trag koji je ostavila na domaćoj muzičkoj sceni.