ZAVIRITE U BELU KUĆU PRED POČETAK RIJALITIJA! Sve je spremno za spektakl, Veliki šef se nije štedeo za "Elitu 10" (FOTO)
- Bela kuća za 'Elitu 10' uređena je u belim tonovima, sa mermernim pločicama, bogatom trpezom i cvetnom dekoracijom.
- Nova sezona biće posvećena umetnosti, a učesnicima će na raspolaganju biti i duhovni savetnik kao podrška tokom boravka.
Kako je najavljeno, "Elita 10" će imati potpuno novi koncept, pa se za ovu sezonu očekuje neviđeni spektakl. Pred sam početak, publika je imala priliku da zaviri u Belu kuću, koja je luksuzno sređena do najsitnijih detalja.
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Sve je u čistim belim tonovima, a posebnu pažnju privukao je sto sa bogatom trpezom i prelepom cvetnom dekoracijom. Pločice su bele mermerne, a spavaću sobu krase velika ogledala.
Ono što je posebno zanimljivo za ovu sezonu, jeste da će biti posvećena umetnosti, ali će učesnici imati prilike da razgovaraju i sa duhovnim savetnikom kada im je to potrebno.
Po svemu sudeći, produkcija se nije štedela da ova sezona rijalitija bude zaista spektakl za pamćenje.
Promene u ovoj sezoni
Podsetimo, čelnik "Pinka", Željko Mitrović obišao je kompleks i tom prilikom prisutnima pokazao dugo najavljivanog duhovnog savetnika, koji će tokom narednih meseci imati važnu ulogu u životu učesnika "Elite 10" i biti im svojevrsna podrška tokom boravka u rijalitiju.
Mitrović je objasnio da je palata "Milenija" zamišljena kao povratak nekim starim konceptima, ali uz potpuno nova pravila i sadržaje.
- Sada je vreme da pobednici "Elite 9" i voditelju Ognjenu Amidžiću pokažem čudo. Palata "Milenija" je praktično povratak korenima. Ovde je bila proročica, a sada je tu duhovni savetnik. U produžetku se nalazi pozorište, a zatim i velika sala - rekao je Mitrović.
Kako je istakao, duhovni savetnik bi trebalo da bude neko kome učesnici mogu da se obrate u trenucima kada im je potrebna dodatna podrška, posebno imajući u vidu da u rijalitiju provode gotovo godinu dana.
- Ovde žive ljudi, skoro godinu dana. Svi oni su nečija deca, roditelji, unuci, braća i sestre. Nekada se zapitaju da li se duhovno debalansiraju. Duhovni savetnik je tu da im pomogne i na neki način ih osvesti. Najbliži je psihijatru i tu je za one koji na neki način ispadnu iz koloseka - objasnio je Željko Mitrović.