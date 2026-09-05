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Kako je najavljeno, "Elita 10" će imati potpuno novi koncept, pa se za ovu sezonu očekuje neviđeni spektakl. Pred sam početak, publika je imala priliku da zaviri u Belu kuću, koja je luksuzno sređena do najsitnijih detalja.

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1/4 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen

Sve je u čistim belim tonovima, a posebnu pažnju privukao je sto sa bogatom trpezom i prelepom cvetnom dekoracijom. Pločice su bele mermerne, a spavaću sobu krase velika ogledala.

Ono što je posebno zanimljivo za ovu sezonu, jeste da će biti posvećena umetnosti, ali će učesnici imati prilike da razgovaraju i sa duhovnim savetnikom kada im je to potrebno.

Po svemu sudeći, produkcija se nije štedela da ova sezona rijalitija bude zaista spektakl za pamćenje.

Promene u ovoj sezoni

Podsetimo, čelnik "Pinka", Željko Mitrović obišao je kompleks i tom prilikom prisutnima pokazao dugo najavljivanog duhovnog savetnika, koji će tokom narednih meseci imati važnu ulogu u životu učesnika "Elite 10" i biti im svojevrsna podrška tokom boravka u rijalitiju.

Mitrović je objasnio da je palata "Milenija" zamišljena kao povratak nekim starim konceptima, ali uz potpuno nova pravila i sadržaje.

- Sada je vreme da pobednici "Elite 9" i voditelju Ognjenu Amidžiću pokažem čudo. Palata "Milenija" je praktično povratak korenima. Ovde je bila proročica, a sada je tu duhovni savetnik. U produžetku se nalazi pozorište, a zatim i velika sala - rekao je Mitrović.

1/4 Vidi galeriju Početak Elite 10 Foto: Printscreen Pink

Kako je istakao, duhovni savetnik bi trebalo da bude neko kome učesnici mogu da se obrate u trenucima kada im je potrebna dodatna podrška, posebno imajući u vidu da u rijalitiju provode gotovo godinu dana.

- Ovde žive ljudi, skoro godinu dana. Svi oni su nečija deca, roditelji, unuci, braća i sestre. Nekada se zapitaju da li se duhovno debalansiraju. Duhovni savetnik je tu da im pomogne i na neki način ih osvesti. Najbliži je psihijatru i tu je za one koji na neki način ispadnu iz koloseka - objasnio je Željko Mitrović.