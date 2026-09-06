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Ivan Marinković je u studiju govorio o svom učešću u "Eliti 10", ali se osvrnuo i na susret sa svojom bivšom Miljanom Kulić, sa kojom će deliti prostor u ovoj sezoni rijalitija.

Najpre, priznao je da je ovog puta njegovo učešće zaista "Nikad više".

Foto: Printscreen

- Ovo je stvarno "Nikad više" - rekao je Ivan Marinković o svom učešću u desetoj sezoni rijalitija, pa se osvrnuo na pregovore:

- Iskreno, neka bude da je jedan od razloga to što sam pomislio "Kako ovo da prođe zbog mene". Bili su pregovori, diskutovali smo o tome, i evo me - rekao je Ivan.

"Miljana me je poljubila"

Marinković je ispričao koja su mu očekivanja za ovu sezonu, ali i otkrio detalj o susretu sa Miljanom.

- Video sam ko sve ulazi. Neki su mi iznenađenje. S Miljanom nisam bio u dobrim odnosima, ni u kakvom kontaktu. Na kraju mi je prišla i poljubila me je. Rekla je da želi da budemo u dobrim odnosima, pa ćemo videti.

1/7 Vidi galeriju Miljana i Ivan Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printsceen, Printscreen Instagram

Na kraju, zaključio je da je psihički jak i spreman za sve što ga čeka:

- Spreman sam psihički. Prošla sezona mi je bila fenomenalna, rezultat je to pokazao. Psihički sam jak i dobro sam pripremljen. Ekipa je odlična, biće dobro zezanje, ali i svađe i sve što ide uz to - podvukao je Ivan, a onda se uputio u Belu kuću.

Inače, ulazak u "Elitu 10" možete pratiti uživo OVDE.

Miljana: Imam 110 dinara

Podsetimo, pred okupljenim novinarima Miljana Kulić je otvorila svoju torbu i pokazala šta je sve ponela sa sobom pred ulazak u rijaliti, a onda je usledilo priznanje koje je izazvalo posebnu pažnju.

Naime, Kulićeva je otkrila da kod sebe ima svega 110 dinara.

- Imam 110 dinara - rekla je Miljana dok je pokazivala sadržaj svoje torbe.

U prilogu pogledajte kako je to izgledalo:

00:10 Miljana Kulić Izvor: Kurir

Miljana je tako i pred sam ulazak ostala dosledna svom spontanom ponašanju, a nema sumnje da će njeno pojavljivanje u novoj sezoni ponovo biti jedna od tema koje će privlačiti veliku pažnju gledalaca.

Osim toga, ona je u jednom momentu sa prozora poručila jasno i glasno: "Ja sam pobednica Elite 10".