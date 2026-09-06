LAURA PRGOMET JE BILA SA OVIM RIJALITI IGRAČEM! Razvezala jezik i sve priznala Miljani, a na jednog učesnika je već bacila oko (VIDEO)
- Laura Prgomet je po ulasku u Belu kuću razgovarala sa Miljanom Kulić i komentarisala pojedine takmičare, među njima Mateju, Karića i Uroša.
- Priznala je da je izlazila sa Stanislavom Krofakom, dok je Miljana otkrila da ju je Uroš ranije ogovarao.
- O Stefanu Kariću kaže da ima "to nešto", što je odmah podgrejalo priče da je bacila oko na njega
Laura Prgomet i Miljana Kulić ušle su u razgovor na samom početku, nakon što su zakoračile u Belu kuću u Šimanovcima, a njihov razgovor bio je i te kako zanimljiv.
Njih dve nisu gubile vreme, već su odmah iznele svoj sud o pojedinim takmičarima.
- Mateja se isto pravi fin. Već su me ugasili - rekla jer Laura, koja je nedavno privukla veliku pažnju kada je bila uhapšena, o tome detaljnije možete pročitati OVDE.
- Ni slučajno. Budi prisutna u emisijama. Lepa si kao lutka. Šta si u horoskopu? - rekla je Miljana.
- Ma još iz prošle sezone, napadala me je stalno. Odvratna je i videćeš sama. - rekla je Miljana.
- Znači Uroš me je olajavao? - pitala je Laura.
- Da, rekao je da si k*rva belosvetska. Ne obaziri se. Uroš ko Uroš. Lepa si kao lutkica. Neka oni trče oko tebe, a ne ti oko njih. - rekla je Miljana.
- Ja mrzim folirante. Ja to ne volim. Vani bi sve na*uzio. Mateja je tek poseban. Čekam da uđe Mateja. - rekla je Laura.
- Ko ti je lepši Mateja ili Karić? - pitala je Miljana.
"Ja sam izlazila s njim"
Laura je u svom odgovoru priznala da je bila sa jednim bivšim rijaliti učesnikom.
- Karić ima to nešto, je*ozovno. Ša ima curu Mionu, a ona je bila sa Stanislavom, a ja sam izlazila sa njim. On je zajebant. Sve bi on malo na*uzio. - rekla je Laura.
- Biće ludilo - rekla je Miljana, a potom zapevala.
- Kome je Uroš mene olajavao? - pitala je Laura.
- Meni - rekla je Miljana.
- Pozovi ga. - rekla je Laura.
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