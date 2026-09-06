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Laura Prgomet i Miljana Kulić ušle su u razgovor na samom početku, nakon što su zakoračile u Belu kuću u Šimanovcima, a njihov razgovor bio je i te kako zanimljiv.

Njih dve nisu gubile vreme, već su odmah iznele svoj sud o pojedinim takmičarima.

- Mateja se isto pravi fin. Već su me ugasili - rekla jer Laura, koja je nedavno privukla veliku pažnju kada je bila uhapšena, o tome detaljnije možete pročitati OVDE.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Miljana Kulić Foto: Printscreen Pink

- Ni slučajno. Budi prisutna u emisijama. Lepa si kao lutka. Šta si u horoskopu? - rekla je Miljana.

- Ma još iz prošle sezone, napadala me je stalno. Odvratna je i videćeš sama. - rekla je Miljana.

- Znači Uroš me je olajavao? - pitala je Laura.

- Da, rekao je da si k*rva belosvetska. Ne obaziri se. Uroš ko Uroš. Lepa si kao lutkica. Neka oni trče oko tebe, a ne ti oko njih. - rekla je Miljana.

- Ja mrzim folirante. Ja to ne volim. Vani bi sve na*uzio. Mateja je tek poseban. Čekam da uđe Mateja. - rekla je Laura.

- Ko ti je lepši Mateja ili Karić? - pitala je Miljana.

"Ja sam izlazila s njim"

Laura je u svom odgovoru priznala da je bila sa jednim bivšim rijaliti učesnikom.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

- Karić ima to nešto, je*ozovno. Ša ima curu Mionu, a ona je bila sa Stanislavom, a ja sam izlazila sa njim. On je zajebant. Sve bi on malo na*uzio. - rekla je Laura.

- Biće ludilo - rekla je Miljana, a potom zapevala.

- Kome je Uroš mene olajavao? - pitala je Laura.

- Meni - rekla je Miljana.

- Pozovi ga. - rekla je Laura.

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