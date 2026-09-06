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Juče su učesnici "Elite" boravili u karantinu, a to je mnoge navelo na razmišljanje šta se zapravo tamo dogodilo.

Pre nego što su kročili na imanje u Šimanovcima, novi takmičari su stali pred objektive okupljenih medijskih predstavnika, a jedna od njih, Kristina Jelkić, iznela je zanimljive detalje:

- Nisam prespavala karantin. Bilo je svašta, mnogo njih se ljubilo. Ja se nisam ljubila - otkrila je Kristina Jelkić, istakavši da nije reč o Jovani, Hrvatici ili Velji.

- Konkretno, bilo je katastrofa. Svi smo se svađali, mnogo njih se ljubilo i muvalo - zaključila je ona i podgrejala maštu mnogima. Sada samo preostaje da se klupko odmota tokom predstojeće sezone.

Opširnije pogledajte u prilpgu ispod:

00:58 Evo šta se dešavalo u karantinu pred Elitu 10 Izvor: Kurir

Inače, ulazak u Elitu 10 uživo možete pratiti OVDE.

Dopada joj se jedan momak

Podsetimo, pred karantin je Kristina otkrila i da joj se dopada jedan momak, ali njegovo ime za sada ne želi da otkriva javnosti. Takođe, jasno je naglasila šta je ono što nikako ne toleriše – istakla je da mrzi aljkavost.

Tada je otkrila i da u rijaliti ulazi bez unapred pripremljenog plana. Kako je istakla, nema nikakvu taktiku za boravak u rijalitiju, ali je priznala da je pojedini učesnici već nerviraju.

Sve je spremno za nove takmičare

Kako je najavljeno, "Elita 10" će imati potpuno novi koncept, pa se za ovu sezonu očekuje neviđeni spektakl. Pred sam početak, publika je imala priliku da zaviri u Belu kuću, koja je luksuzno sređena do najsitnijih detalja.

Sve je u čistim belim tonovima, a posebnu pažnju privukao je sto sa bogatom trpezom i prelepom cvetnom dekoracijom. Pločice su bele mermerne, a spavaću sobu krase velika ogledala.

1/4 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen

Ono što je posebno zanimljivo za ovu sezonu, jeste da će biti posvećena umetnosti, ali će učesnici imati prilike da razgovaraju i sa duhovnim savetnikom kada im je to potrebno.

Po svemu sudeći, produkcija se nije štedela da ova sezona rijalitija bude zaista spektakl za pamćenje.