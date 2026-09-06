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Nova učesnica Elite 10, Amazonka, već na samom početku nije štedela reči kada je komentarisala Slađu Poršelinu.

Amazonka je žestoko oplela po njoj, pa prokomentarisala njen izgled, ali i priču oko skupocenog Brabusa.

- Slađa Poršelina izgleda kao vanzemaljac. Niko nije ljubomoran na njenog Brabusa – poručila je Amazonka.

Potom je iznela i tvrdnju da joj je Slađa svojevremeno poručila da će je pregaziti taksijem, čime je dodatno podgrejala njihov sukob.

Sudeći po ovakvom početku, između Amazonke i Slađe Poršeline moglo bi da bude veoma burno ukoliko se nađu oči u oči pred kamerama.

00:38 Amazonka udarila na Slađu Poršelinu Izvor: Kurir

"Caru bih rodila dete"

Tokom predstavljanja svog profila pred "Elitu 10", Slađa je iznela nešto što je privuklo veliku pažnju.

- Caru bih rodila dete - bile su reči Poršeline pred ulazak u jubilarnu desetu sezonu rijalitija. Istakla je i da joj je Velja presladak i priznala da voli mlađe muškarce.

- Filip Car je tata, gde god bio i gde god ušao - dodala je Slađa.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Stigla među prvima

Inače, Slađa je među prvima stigla na mesto okupljanja večeras.

Poršelina se pojavila u veoma upečatljivom, zlatnom izdanju ukrašenom detaljima i perlama, dok je posebnu pažnju privukla velika kruna na njenoj glavi. U rukama je nosila i upadljivu roze kesu sa poklonima.

Foto: Kurir

Po dolasku je bila vidno raspoložena, mahala okupljenima i pozirala, a svojim stajlingom odmah je nagovestila da ni ove sezone ne planira da prođe nezapaženo.

Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, Slađa je među prvima stigla pred početak Elite 10 spremna za novu rijaliti avanturu.